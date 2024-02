Πρίγκιπας Χάρι Λονδίνο: Η ήττα στο δικαστήριο και η απόσυρση της φρουράς

Άκαρπες, αποτελούν οι προσπάθειες του πρίγκιπα Χάρι να κερδίσει τη δικαστική προσφυγή κατά της αφαίρεσης της προστασία του από τους φορολογούμενους πολίτες. Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία την εν λόγω απόφαση, έπειτα από παραίτησή του ίδιου από τα βασιλικά του καθήκοντα. Ο πρίγκιπας Χάρι απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τον Φεβρουάριο του 2020, κατοχυρώθηκε ότι δεν θα λαμβάνει πλέον το ίδιο επίπεδο προστασίας όταν βρίσκεται στη χώρα. Εκτός των άλλων, ο πολυσυζητημένος πρίγκιπας δέχεται και τα απειλητικά σχόλια του Τραμπ για την απέλασή του από τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις προστριβές της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με αναφορές του βρετανικού πρακτορείου ειδήσεων PA Media, οι δικηγόροι του Χάρι, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης τον Δεκέμβριο, παρέθεσαν ότι ο πρίγκιπας «ξεχωρίζει» και ότι αντιμετωπίζεται «λιγότερο ευνοϊκά». Επίσης, αναφέρθηκαν στον μη υπολογισμό του στίγματος που θα αφήσει μια «επιτυχημένη επίθεση» εναντίον του για την υπόσταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χάρι έχει μετακομίσει μόνιμα στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του Μέγκαν από τον Ιούλιο του 2020, έπειτα από δική τους πρωτοβουλία να αποχωρήσουν ως ανώτεροι βασιλείς.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση ήταν αιτιολογημένη και «δεν αμαυρώθηκε από διαδικαστική αδικία». Έφεση θα ασκήσει ο δούκας του Σάσεξ. Ο νομικός του εκπρόσωπος προχώρησε σε δηλώσεις για τον οργανισμό που αναλαμβάνει την ασφάλεια των βασιλικών. Κατέθεσε στο CNN ότι: «Ο Δούκας δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά μια δίκαιη και νόμιμη εφαρμογή των ίδιων των κανόνων της RAVEC, διασφαλίζοντας ότι θα λάβει την ίδια μεταχείριση με τους άλλους, σύμφωνα με τη γραπτή πολιτική της RAVEC».

Έπειτα από την ανακοίνωση της απόφασης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών περιέγραψε στο CNN ότι: «Χαιρόμαστε που το Δικαστήριο έκρινε υπέρ της θέσης της κυβέρνησης σε αυτή την υπόθεση και εξετάζουμε προσεκτικά τα επόμενα βήματά μας. Θα ήταν ακατάλληλο να σχολιάσουμε περαιτέρω. Το σύστημα προστατευτικής ασφάλειας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αυστηρό και αναλογικό. Αποτελεί πάγια πολιτική μας να μην παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους και να επηρεάσει την ασφάλεια των ατόμων».

Ο Δούκας του Σάσεξ έχει προφέρει πολλές φορές την εκτίμησή του για την ασφάλεια της βασιλικής οικογένειας συγκρίνοντας την αντιμετώπιση της συζύγου του με εκείνη της μητέρας του, Νταϊάνα. Η παγκοσμίου φήμης πριγκίπισσα της Ουαλίας επεβίωσε το 1997. Ο θάνατός της προήλθε από εσωτερικές αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι. Αυτή η νομική υπόθεση είναι μία από τις πολλές αγωγές που έχει αναλάβει ο πρίγκιπας Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι, επίσης, δεν κέρδισε μια ξεχωριστή δικαστική προσφυγή, τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με την οποία ζητούσε να δοθούν χρήματα για την αστυνομική του προστασία όσο βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή εφόσον το υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε ότι δεν ήταν σκόπιμο για τα πλούσια άτομα να αγοράζουν προστατευτική ασφάλεια από εξειδικευμένους αστυνομικούς.

