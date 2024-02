Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης: Συνελήφθη η πρωταγωνίστρια του Euphoria

Η γνωστή ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Euphoria Χάντερ Σέιφερ, συνελήφθη τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης. Η διαδήλωση στην οποία συμμετείχε η πρωταγωνίστρια του Euphoria πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια προβολής του επεισοδίου του Late Night με καλεσμένο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στα 33 άτομα που συνελήφθησαν στη διαδήλωση για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων με την ομάδα Jewish Voice for Peace.

Hunter Schafer, a star in the television series ‘Euphoria,’ was detained by police during a pro-Palestine protest in New York City https://t.co/BIFqqlEClS pic.twitter.com/EKfXFHFjL5

Εικόνες από την διαδήλωση, δείχνουν την σταρ του Euphoria να φοράει ένα μπλουζάκι που έγραφε πάνω του μήνυμα σχετικό με την άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά και να συλλαμβάνεται από έναν αστυνομικό με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη της. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Deadline ό,τι «τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, περίπου στις 16:30, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στην πλατεία Rockefeller. Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε στις 18:00. Συνολικά 30 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση. Σε 30 άτομα εκδόθηκαν κλήσεις για καταπάτηση». Υπενθυμίζεται πως η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο show διακόπηκε από τους διαδηλωτές. Ο Μπάιντεν εμφανίστηκε ως καλεσμένος-έκπληξη, όπου απάντησε σε ερωτήσεις για την ηλικία του, τις θεωρίες συνωμοσίας για την Τέιλορ Σουίφτ αλλά και τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Hunter Schafer was one of the 50 people arrested for protesting in support of Palestine with the Jewish Voice For Peace organization in New York.

The group took over the 30 Rockefeller Center to disrupt President’s Biden appearance on The Late Night Show with Seth Meyers. pic.twitter.com/a5kI0KiPAF

— Pop Base (@PopBase) February 28, 2024