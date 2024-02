Τέιλορ Σουίφτ παπαράτσι: Η Νικόλ Κίντμαν είχε λάβει μέτρα κατά του ιδίου

Η Νικόλ Κίντμαν έλαβε στο παρελθόν περιοριστικά μέτρα κατά του ίδιου φωτογράφου που κατηγόρησε τον πατέρα της Τέιλορ Σουίφτ για επίθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six. Η διάσημη ηθοποιός κέρδισε μια δικαστική μάχη εναντίον του ανεξάρτητου φωτογράφου Μπεν ΜακΝτόναλντ και του φίλου του Τζέιμι Φόσετ τον Ιανουάριο του 2005, αφού βρέθηκε μια συσκευή ακρόασης στην ιδιοκτησία της στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με το People. Τότε, ένας δικαστής διέταξε το δίδυμο να μείνει τουλάχιστον 18 μέτρα μακριά από την ηθοποιό και το σπίτι της, αφού εκείνη ισχυρίστηκε ότι την έκαναν να φοβάται για την ασφάλειά της και να αισθάνεται σαν φυλακισμένη μέσα στο σπίτι της.

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου έγινε γνωστό ότι ο 51χρονος ΜακΝτόναλντ ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της τραγουδίστριας, Σκοτ Σουίφτ, στο Σίδνεϊ. Ο παπαράτσι δήλωσε στη Daily Mail ότι το δίδυμο πατέρα-κόρης έφευγε από ένα πάρτι σε μια αποβάθρα πλοίων γύρω στις 2:30 π.μ., όταν ο Σκοτ όρμησε προς το μέρος του και τον χτύπησε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Ο ΜακΝτόναλντ επέμεινε ότι δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει τον 71χρονο πατέρα της Σουίφτ, καθώς η ομάδα ασφαλείας της ποπ-σταρ τους οδήγησε στο αυτοκίνητό τους, ενώ ταυτόχρονα έσπρωχνε με τις ομπρέλες προς τα πρόσωπα των φωτογράφων, για να τους εμποδίσουν από το να βγάλουν φωτογραφίες. «Πιθανώς αποφάσισε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί την κόρη του, για κάποιον λόγο», δήλωσε στο πρακτορείο.

