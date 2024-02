Στρατιώτης αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ: Βίντεο σοκ

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή το απόγευμα, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της. Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν. Στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνονται συχνά διαμαρτυρίες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media -δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του- φαίνεται η στιγμή που ο άνδρας τυλίγεται στις φλόγες.

Aaron Bushnell, US Army soldier, who self-immolated in Washington DC in protest against the genocide in Gaza, has succumbed to his injuries.

