Σερβία – Φινλανδία: Τα δύο παιδιά που έστειλαν ένα υπέροχο μήνυμα

Χθες (23/2) η Σερβία αντιμετώπισε την Φιλανδία για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του EuroBasket 2025 στο Αλεξάνταρ Νίκολιτς Χολ στο Βελιγράδι. Οι γηπεδούχοι νίκησαν με σκορ 77-61, με κορυφαίο παίκτη της Σερβίας να ήταν ο Μιτροβιτς που σημείωσε 19 πόντους, 1 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Δύο μικροί φίλοι της Εθνικής Σερβίας έκαναν τον γύρο του κόσμου, όπου βρέθηκαν στην αναμέτρηση της ομάδας της χώρας τους και προσέφεραν ένα πανέμορφο στιγμιότυπο. Φορώντας τις φανέλες “αιώνιων” αντιπάλων στο πρωτάθλημα της Σερβίας σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, Παρτίζαν και Ερυθρού Αστέρα, βρέθηκαν δίπλα-δίπλα και έδειξαν με τα χέρια τους ότι ο αθλητισμός ενώνει, σε ένα υπέροχο μήνυμα

To the things that unite us. ❤️#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/0wNWxQiNoq

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2024