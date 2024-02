Λιούις Χάμιλτον: “Είναι μια ομάδα που δεν είχε τεράστια επιτυχία μετά τις μέρες του Μίκαελ”

Ο επτάκις πρωταθλητής χαρακτήρισε “τεράστια πρόκληση” τη μετάβασή του σε μία ομάδα που, όπως είπε, δεν είχε τεράστια επιτυχία στη Formula 1 μετά τις μέρες του Μίκαελ Σουμάχερ και μετά το 2007 – από το πρωτάθλημα του Κίμι Ράικονεν.

Ο Λούις Χάμιλτον, θα αγωνίζεται με την Mercedes μέχρι το 2025, ωστόσο, μεσολαβεί η φετινή 12η και τελευταία του σεζόν, με την οποία κατέκτησε 6 τίτλους οδηγών με 82 νίκες σε GP και 8 διαδοχικούς κατασκευαστών. Και εξηγώντας, στο περιθώριο των δοκιμών του Μπαχρέιν πώς έλαβε την απόφαση της μεγάλης του μεταγραφής στη Scuderia, είπε: “Το καλοκαίρι υπέγραψα την ανανέωση του συμβολαίου μου και εκείνον τον καιρό έβλεπα το μέλλον μου στη Mercedes.

Όμως, με την αλλαγή του χρόνου προέκυψε μια ευκαιρία, και αποφάσισα να τη δεχθώ με τη δυσκολότερη απόφαση που χρειάστηκε ποτέ να πάρω. Είμαι με τη Mercedes εδώ και 26 χρόνια, με υποστήριξε και είχαμε ένα εκπληκτικό ταξίδι μαζί. Γράψαμε ιστορία στο σπορ, και αυτό με γεμίζει με υπερηφάνεια, είμαι πολύ περήφανος για όσα πετύχαμε. Όμως στο τέλος γράφω τη δική μου ιστορία, και αισθάνθηκα ότι ήρθε πια ο καιρός να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο”.

Αναφερόμενος στη Ferrari, και τόνισε ότι: “Πιστεύω για κάθε οδηγό που μεγαλώνοντας βλέπει να γράφεται ιστορία, που έχει δει τον Μίκαελ Σουμάχερ στο απώγειό του, το να κάθεται στο γκαράζ και να βλέπει τον οδηγό στο κόκκινο κόκπιτ τον κάνει να αναρωτιέται πώς είναι να σε περιβάλλει όλο αυτό.

Πηγαίνεις στο Ιταλικό GP και βλέπεις μια θάλασσα από φίλους της Ferrari, και δεν μπορείς παρά να αισθανθείς δέος για αυτό. Είναι μια ομάδα που δεν είχε τεράστια επιτυχία μετά τις μέρες του Μίκαελ και μετά το 2007, και το βλέπω σαν μια τεράστια πρόκληση. Όταν ήμουν παιδί, έπαιζα βιντεοπαιχνίδια με τον Μίκαελ στο αυτοκίνητο, οπότε αναμφίβολα αυτό ήταν ένα από τα όνειρά μου, και είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος”.

Ο Λιούις, επίσης, είπε ότι σημαντικό ρόλο για την απόφασή του να μεταβεί στο Μαρανέλο έπαιξε ο διευθυντής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί νέος στις μικρότερες κατηγορίες: “Έχω σπουδαία σχέση με τον Φρεντ. Αγωνίστηκα για εκείνον στη F2 και είχαμε σπουδαία επιτυχία στη F3, καθώς και στο GP2. Αυτές είναι οι ρίζες της σχέσης μας. Και πάντοτε διατηρούσαμε επαφές.

Πίστευα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν ένας εξαιρετικός διευθυντής και ότι θα προχωρούσε στη F1, αλλά εκείνον τον καιρό δεν τον ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Ήταν υπέροχο που τον είδα στην ομάδα της Alfa (Romeo). Κι όταν ανέλαβε τη δουλειά στη Ferrari ήμουν πολύ χαρούμενος για εκείνον. Πιστεύω ότι απλώς ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες, διότι αυτό [η μεταγραφή] δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εκείνον. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων και ενθουσιασμένος με τη δουλειά που κάνει εκεί”.

Τέλος, σχετικά με την τελευταία του χρονιά με τη Mercedes, ο 39χρονος εξήγησε: “Όμως, αυτό το κεφάλαιο (στη Mercedes) δεν έχει τελειώσει, και είμαι 100% αφοσιωμένος στο να κάνω την καλύτερη δυνατή δουλειά με την ομάδα φέτος. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα χαρούμενος τέλος, και αυτός είναι ένας μεγάλος μου στόχος και έχω την απόλυτη πίστα σε όλους και σε όλα στην ομάδα. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι σπουδαίο, οπότε αληθινά ελπίζω ότι με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κλείσουμε την απόσταση από τη Red Bull”, κατέληξε ο Λιούις Χάμιλτον.

“I’m very proud of what we’ve achieved but ultimately I’m writing my story and it was time to start a new chapter”

Lewis Hamilton reveals the thinking behind his decision to join Ferrari for the 2025 season #F1 pic.twitter.com/qE62sHEWos

— Formula 1 (@F1) February 23, 2024