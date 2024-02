Ποδοσφαιριστές φιλήθηκαν στο στόμα: Viral το βίντεο παικτών μετά από γκολ

Viral έχει γίνει το φιλί που αντάλλαξαν δύο ποδοσφαιριστές στην Αγγλία για να πανηγυρίσουν το γκολ της ομάδας τους.

Ο Πολ ΜακΚάλουμ και ο Σκοτ Κουίγκλι, παίκτες της Ίστλεϊ, ομάδας 5ης κατηγορίας στην Αγγλία, τρελάθηκαν μετά το γκολ της ομάδας τους και φιλήθηκαν στο στόμα!

Gary Neville and Paul Scholes vibes from Eastleigh’s Paul McCallum and Scott Quigley 😘 pic.twitter.com/cW9HLWUPBm

— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 24, 2024