Παρί Σεν Ζερμέν: Ραφαέλ Λεάο και 2 ακόμη παίκτες στα “χαρτιά”

Ο Κιλιάν Εμπαπέ φεύγει από την ομάδα και η Παρί Σεν Ζερμέν ενισχύεται και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Ως διάδοχος του Γάλλου σούπερ σταρ προορίζεται ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν ο οποίος έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 175.000.000 ευρώ.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο αντί-Εμπαπέ μια και εντύπωση προκαλούν οι παίκτες στους οποίους επικεντρώνεται η ΠΣΖ για να ενισχυθεί και σε άλλες γραμμές του γηπέδου. Για παράδειγμα κεντρικά αυτά που γράφει ο ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι είναι πέρα για πέρα λαμπερά και δύσκολα στην υλοποίησή τους.

Οι Γάλλοι φέρονται να παρακολουθούν δύο πρόσωπα: Μπερνάρντο Σίλβα και Μπρούνο Γκιμαράες. Ο πρώτος αγωνίζεται στην Μάντσεστερ Σίτι, έχει φτάσει κοντά στο να πει “αντίο” όμως είναι παγιωμένος στους Πολίτες από το 2017 όταν αγοράστηκε από την Μονακό αντί 50.000.000 ευρώ. Το συμβόλαιό του εκπνέει το 2026 και είναι 29 ετών.

Όσον αφορά στον κορυφαίο παίκτης της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες, το συμβόλαιό του τελειώνει το 2028, και μέχρι στιγμής το μεταγραφικό του status γράφει “not for sale”. Οι Καρακάξες έκαναν δικό τους τον Βραζιλιάνο μέσο το 2022 πληρώνοντας στην Λυών 42.100.000 ευρώ.

Από την αρχή που “έσκασε” το θέμα του Εμπαπέ είναι πολλά τα Μέσα και οι ρεπόρτερ που έχουν μεταφέρει ότι η ΠΣΖ θα είναι επιθετική μεταγραφικά το καλοκαίρι, έχει χρήματα να δώσει και λόγω της ευρωστίας του κλαμπ, αλλά και επειδή μένουν πολλά στην μπάνκα από τη φυγή του αρχηγού.

🚨 #PSG are not only working on Mbappe’s replacement, with Leao always at the top of the shortlist.

📑 To strengthen the midfield, the 🇫🇷 club is monitoring several profiles: to date, Bernando #Silva and Bruno #Guimaraes are the main targets. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/zvpNPA61sz

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 22, 2024