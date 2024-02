Κασσελάκης αλλοδαπή εταιρεία: Η απάντηση του προέδρου στο δημοσίευμα

Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας news247.gr απάντησε με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, το οποίο τον έφερε ως ιδιοκτήτη και νόμιμο εκπρόσωπος της εταιρείας Osios LLC, με έδρα τις ΗΠΑ τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο του 2023. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γεγονός προκύπτει από τη δανειακή σύμβαση που δόθηκε τα Χριστούγεννα από εταιρεία συμφερόντων του κ. Κασσελάκη προς την εταιρεία Left Media A.E., με στόχο να πληρωθούν οι εργαζόμενοι των κομματικών ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ και να τους καταβληθεί το Δώρο των Χριστουγέννων. Η δανειακή σύμβαση για λογαριασμό της Osios LLC υπεγράφη από τον ίδιο τον κ. Κασσελάκη, που, όπως αναφέρεται στο κείμενο, είναι και ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας.

Το ζήτημα εγείρει σοβαρά νομικά και πολιτικά ερωτήματα, καθώς η συμμετοχή του κ. προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, με έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή απαγορεύεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που είχε φέρει στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας το 2016. Μάλιστα, όσοι παραβούν τον νόμο τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι θα συμβουλευθεί τους δικηγόρους του για το αν υπάρχει ασυμβίβαστο με την πολιτική του ιδιότητα και αν ο νόμος τον αφορά θα πουλήσει τις εταιρείες που έχει στο εξωτερικό.

Γράφει αναλυτικά:

Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα, για 21 ολόκληρα χρόνια. Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιρειών. Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν είμαι βουλευτής. Εφ’ όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό. Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πουλήσω ποτέ, με όποιο προσωπικό οικονομικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρης δεν θα αγοράσει φτηνά τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήδη προσπάθησε. ΥΓ.: Ποτέ δεν θα άφηνα τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτους. Είναι θέμα αρχής.

Το δημοσίευμα του News 247

To Νews 247, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Ιδιοκτήτης αλλοδαπής εταιρίας ο Στέφανος Κασσελάκης», υποστηρίζει ότι το δάνειο που δόθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι των κομματικών μέσων τον Δεκέμβριο προήλθε από εταιρεία της αλλοδαπής συμφερόντων του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, τουλάχιστον κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2023 ήταν ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας Osios LLC, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία για τα ασυμβίβαστα των πολιτικών προσώπων. «Στις 21.12.2023 η Osios LLC δανειοδοτεί τη Left Media AE με 230.000 ευρώ μέσω λογαριασμού της Osios LLC στην UBS Financial Services Inc, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Στη δανειακή σύμβαση, ως διεύθυνση της Osios LLC αναγράφεται η διεύθυνση 88 SW 7th ST, MIAMI, FL 33130 USA, ενώ στη σφραγίδα αναφέρεται “Corporate Seal, 2017, DELAWARE”.

Τη σύμβαση για λογαριασμό της Osios LLC υπέγραψε ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης, με την ιδιότητά του ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας, όπως ακριβώς αναφέρεται στη σύμβαση. Στα αρχεία του μητρώου επιχειρήσεων του Delaware που είναι προσβάσιμα στο κοινό, η εταιρεία καταγράφεται ως “Domestic”, δηλαδή ως εταιρεία με έδρα εντός της πολιτείας του Delaware. Οι μοναδικές πράξεις της αλλοδαπής εταιρείας Osios LLC, που αναγράφονται στο μητρώο, είναι η σύστασή της στις 20.11.2017 (τότε είχε συσταθεί υπό την επωνυμία Andover LLC και μετονομάστηκε σε Osios LLC κάποια στιγμή μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Ιουνίου 2023) και η πληρωμή τελών στις 10.10.2022, προκειμένου να μην καταστεί ανενεργή (void)».

“Απαγορεύεται”

Το δημοσίευμα του News 247 σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται ρητά για οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του προέδρου πολιτικού κόμματος που εκπροσωπείται στη Βουλή και αυτή του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή αλλοδαπής εταιρείας. Ο νόμος, δε, προβλέπει αυστηρές ποινές για τα πρόσωπα που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή μάλιστα θεσμοθετήθηκε με νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα το 2016. Πέραν από το νομικό ζήτημα, το News247 κάνει λόγο και για πολιτικό ζήτημα. «[…] δημιουργείται σαφώς μείζον πολιτικό ζήτημα, που αφορά την πλήρη άγνοια σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του Στέφανου Κασσελάκη.

Μέχρι στιγμής, η μόνη πληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση προκύπτει αποκλειστικά από δικές του δηλώσεις. […]. Επίσης, πολιτικό ζήτημα συνιστά και η τυχόν παραβίαση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ της νομοθεσίας σχετικά με τη συμμετοχή του σε εταιρεία του εξωτερικού, από τη στιγμή που η σχετική νομοθετική πρόταση ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με προσωπική εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα».