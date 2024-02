Στίβεν Τάιλερ – σεξουαλική επίθεση: Απορρίφθηκε αγωγή σε βάρος του

Η αγωγή σε βάρος του τραγουδιστή «Aerosmith» Στίβεν Τάιλερ για σεξουαλική επίθεση απορρίφθηκε, καθώς δικαστής αποφάνθηκε ότι η ενάγουσα περίμενε πάρα πολύ χρονικό διάστημα για να μηνύσει τον Αμερικανό ροκ σταρ. Η Τζιν Μπελίνο, πρώην μοντέλο, ισχυρίστηκε ότι ο Τάιλερ της επιτέθηκε σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο του Μανχάταν και αργότερα την ίδια μέρα σε ξενοδοχείο. Τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα ενώ η Μπελίνο συμμετείχε σε επίδειξη μόδας το καλοκαίρι του 1975 και ένας φίλος της κανόνισε να συναντήσει τον αρχηγό των «Aerosmith» σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.

Ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος είναι αντιμέτωπος και με άλλη αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος γυναίκας, που ήταν ανήλικη τότε. Τα γεγονότα, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβησαν τη δεκαετία του ’70, όταν η ενάγουσα Τζούλια Χόλκομπ Μίσλεϊ, ήταν 16 ετών, και ο Τάιλερ ήταν 25 χρόνων. Η Μίσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής, εκτός από το να της επιτεθεί, της προκάλεσε σκόπιμα συναισθηματική πίεση. O Στίβεν Τάιλερ αρνήθηκε «σθεναρά» τους ισχυρισμούς.

Ο περιφερειακός δικαστής Λιούις Κάπλαν είπε ότι η Τζιν Μπελίνο περίμενε πολύ καιρό για να μηνύσει τον 75χρονο Τάιλερ, σύμφωνα με το Reuters και ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει αλλαγές στον νόμο περί παραγραφής αδικήματος καθώς η συμπεριφορά του τραγουδιστή δεν συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.

A US judge dismissed a sexual assault lawsuit against Aerosmith frontman Steven Tyler. The judge said that former teenage model Jeanne Bellino waited too long to sue the 75-year-old, who has denied the allegations https://t.co/xdk5ryDDap pic.twitter.com/P8KWhboYQ4

