OHE: 6,5 εκατομμύρια Ουκρανοί παραμένουν πρόσφυγες

Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων από τη ρωσική εισβολή του 2022 περισσότεροι από 14 εκατομμύρια πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες και τις πόλεις τους στην Ουκρανία. Μάλιστα, 6,5 εκατομμύρια από αυτούς παραμένουν ακόμη πρόσφυγες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Όπως αναφέρει το CNN Greece, οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τρίτο του πληθυσμού της Ουκρανίας. Συνεχίζοντας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σημείωσε σε μια έκθεσή του με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Στους πρόσφυγες του εξωτερικού, ο ΔΟΜ διευκρίνισε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 3,7 εκατομμύρια Ουκρανοί κατά προσέγγιση που παραμένουν εκτοπισμένοι εντός της χώρας τους. Σχεδόν 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους έως τώρα, είτε από άλλες χώρες είτε από περιοχές μέσα από την Ουκρανία όπου είχαν καταφύγει.

Η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ Έιμι Πόουπ, στην ανακοίνωσή της, σημείωσε ότι: «Η χώρα είναι ερειπωμένη και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και τα δεινά τους συνεχίζονται». Επίσης, συμπλήρωσε: «Ο ΔΟΜ χαιρετίζει την κυβέρνηση και τον ουκρανικό λαό για τη δύναμη και την αντίστασή τους, καθώς και τις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας που φιλοξενούν εκείνους που έφυγαν για να γλιτώσουν τον πόλεμο. Δεσμευόμαστε πλήρως να ελαφρύνουμε τα βάσανα των θυμάτων της σύγκρουσης και να συμβάλουμε στην αναγέννηση της Ουκρανίας».

“The longing to return home is still very strong.” @UNHCRUkraine representative @KarolinaBilling highlights the critical need Ukrainians have for continued humanitarian support.

Η εν λόγω υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών παρέθεσε ότι παρείχε υποστήριξη σε περίπου 6,5 εκατομμύρια Ουκρανούς στη χώρα τους. Αυτή τη στιγμή, πρόσφυγες φιλοξενούνται σε 11 χώρες της ανατολικής Ευρώπης. «Όμως οι ανάγκες συνεχίζουν να αυξάνονται και ξεπερνούν τους διαθέσιμους πόρους», όπως ανέφερε ο ΔΟΜ, τονίζοντας ότι την περίοδο των δύο πρώτων χρόνων πολέμου έλαβε 957 εκατομμύρια δολάρια δωρεών για τους Ουκρανούς. Η Πόουπ δήλωσε ότι: «Υπολογίζουμε στη στήριξη των δωρητών και των τοπικών εταίρων μας για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν ώστε να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή στους Ουκρανούς».

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ρωσική εισβολή προκάλεσε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Χρειάζονται 4,2 δισεκ. δολάρια μόνο φέτος για να μπορέσουν να προσφέρουν την ανάλογη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία και στους πρόσφυγες εξωτερικού, όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη.

Με σοβαρές προκλήσεις πρέπει να έρθουν σε επαφή αρκετοί από τους Ουκρανούς που γύρισαν στα σπίτια τους καθώς δεν έχουν μέσα διαβίωσης. Επιπλέον, οι εστίες τους και οι υποδομές έχουν καταστραφεί πλήρως ή μερικώς. Για τον λόγο αυτό, ο Σόντα Φεντερίκο, διευθυντής του ανθρωπιστικούς προγράμματος του ΔΟΜ, υπογράμμισε ότι: «θα πρέπει στο εξής να επικεντρωθούμε στην οικονομική ανάκαμψη» της Ουκρανίας.

As full-scale Ukraine war enters 3rd year, the future for millions displaced remains shrouded in uncertainty.

Almost 6.5 million refugees from Ukraine have sought refuge globally, while some 3.7 million people remain forcibly displaced inside the country. https://t.co/9jPr7ITi2b

— UNHCR News (@RefugeesMedia) February 20, 2024