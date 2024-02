Ισπανία: Πυρκαγιά με νεκρούς και τραυματίες στη Βαλένθια

Πρόκειται για μεγάλη φωτιά σε 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 14 τραυματίες. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τέσσερις νεκρούς», δήλωσε στον Τύπο ο Χόρχε Σουάρεθ Τόρες, υποδιευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Βαλένθια, προσθέτοντας πως δεν είναι ακόμη σε θέση να πει αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 ώρα Ελλάδος) στον 4ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος και εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα. «Σαν να ήταν από άχυρο» το κτίριο, είπε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας στην ισπανική τηλεόραση. «Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», είπε ο ιδιοκτήτης γειτονικού ανθοπωλείου. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, απεγκλωβίστηκαν αρκετοί ένοικοι. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση (TVE), τουλάχιστον 13 τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο.

Δηλώσεις πρωθυπουργού- δημάρχου

Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών. «Συγκλονισμένος» από την τρομακτική πυρκαγιά στη Βαλένθια, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) διαβεβαίωσε τις τοπικές αρχές ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη της ισπανικής κυβέρνησης, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους πληγέντες. Στις αρχές Οκτωβρίου, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

