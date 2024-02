Βενεζουέλα: Χρυσωρυχείο κατέρρευσε στο Μπολιβάρ – Δεκάδες θύματα

Φόβος για δεκάδες θύματα εκφράζουν οι αρχές στην πολιτεία Μπολιβάρ καθώς περίπου 200 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο χρυσωρυχείο «Bulla Loca» της Βενεζουέλας όταν αυτό κατέρρευσε σήμερα. Σύμφωνα με αναφορές του CNN, o δήμαρχος εκτιμά ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, λόγω της απομακρυσμένης περιοχής, ​​υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για το μέγεθος του περιστατικού, είπε o Γιόργκι Αρσινιέγκα, δήμαρχος της πόλης Ανγκοστούρα, στο CNN en Espanol σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη. Ο απολογισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές της συγκεκριμένης πολιτείας μέχρι στιγμής κάνει λόγο για δύο επιβεβαιωμένους θανάτους. Παρ’ όλα αυτά, o Γιόργκι Αρσινιέγκα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι υπάρχουν τουλάχιστον «25 νεκροί και 15 τραυματίες».

Ο Έγκαρ Κολίνα, αξιωματούχος ασφαλείας στην πολιτεία, ​​κατέστησε σημαντική την προσοχή όλων και ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι κρατικοί αξιωματούχοι προσπαθούν να κατευθυνθούν προς το Λα Παράγκουα για να ενημερώσουν τον αριθμό των νεκρών. Το Μπολιβάρ αποτελεί μια δασική περιοχή που επηρεάζεται εδώ και καιρό από τις παράνομες εξορύξεις χρυσού και άλλων ορυκτών. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η άτυπη δραστηριότητα συχνά ελέγχεται από εγκληματικές ομάδες. Μάλιστα, έχει επεκταθεί μέχρι το Εθνικό Πάρκο Κανάιμα, μια παρθένα περιοχή στα σύνορα μεταξύ Βενεζουέλας και Βραζιλίας. Το Λα Παράγκουα απέχει λιγότερο από 40 μίλια από τα σύνορα του πάρκου.

A 100 people are buried, and 30 have been reported dead after a collapse at the Bulla Loca mine, located in La Paragua, Bolívar state, in Venezuela 🇻🇪

| 21 February 2024 |#minecollapse #BullaLoca #Venezuela

