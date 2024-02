Κίνα: Σύγκρουση πλοίου σε γέφυρα – Νεκροί και αγνοούμενοι

Δύο ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους, ένας τραυματίστηκε και τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από τη σύγκρουση ενός φορτηγού πλοίου σε μια γέφυρα στην Κίνα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το ατύχημα συνέβη στη γέφυρα Lixinsha στον Κίτρινο Ποταμό της περιοχής Γκουανγκτζού στη νότια Κίνα. Σύμφωνα με το CNN, το φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με τη γέφυρα διχάζοντας τη δομή της στη μέση. Οι κινεζικές αρχές και το κέντρο θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης στο Γκουανγκτζού ανέφεραν ότι δύο οχήματα έπεσαν στο νερό ενώ άλλα τρία προσγειώθηκαν στο πλοίο μετά τη σύγκρουση.

Δραματικές φωτογραφίες από το ατύχημα δείχνουν τη γέφυρα διαιρεμένη στα δύο με το πλοίο που παραμένει ακίνητο κάτω από την κατασκευή. Στο σημείο επιδιώχθηκε επέμβαση σκαφών της αστυνομίας. Έως τις 10 π.μ., δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν με ασφάλεια ενώ τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως αναφέρει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων People’s Daily. Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται υπό εξέλιξη.

#BREAKING : Two dead after bridge snaps in Guangzhou, (China) ship crash. The cargo ship rammed into the bridge causing three vehicles to fall into a river,with two landing on the boat. A rescue operation is ongoing as three people remain missing. #China #ChinaNews #Ship pic.twitter.com/tIN9qKxi02

