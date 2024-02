Γερμανία: Ανήλικος μαχαίρωσε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο

Αιματηρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε σε γυμνάσιο του Βούπερταλ της Γερμανίας, όπου τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμαθητή τους. Η κατάσταση των τραυματιών καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς. Ο δράστης έχει συλληφθεί, βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με την συμμετοχή και των ειδικών δυνάμεων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο έφηβος είχε συνεργούς.

Στο σχολείο έσπευσαν επίσης σωστικά συνεργεία για να παραλάβουν τους τραυματίες, καθώς και ειδικοί ψυχολόγοι προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, οι οποίοι παραμένουν στις τάξεις τους μέχρις ότου εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Έξω από το κτίριο έχουν συγκεντρωθεί ήδη πολλοί από τους γονείς των μαθητών.

BREAKING: 🇩🇪‼️ Four students injured in stabbing spree at German school.

Several pupils at the Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal were attacked by a knife-wielding classmate this morning in the western German city.

More than 100 police officers were dispatched to the scene… pic.twitter.com/gPqbZqHF0N

