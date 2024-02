Ντάνι Άλβες δίκη: Ένοχος ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα

Η Εισαγγελία της Βαρκελώνης έκρινε ένοχο τον Ντάνι Άλβες για τον βιασμό της 23χρονης σε νυχτερινό κέντρο στην Ισπανία, τον Δεκέμβριο του 2022, και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 4,5 ετών. Συγκεκριμένα, ο Ντάνι Άλβες τιμωρήθηκε από την εισαγγελία της Ισπανίας με 4,5 χρόνια φυλάκισης, 150.000 ευρώ πρόστιμο, ενώ για 9,5 χρόνια δεν θα μπορεί να έχει καμία επαφή με το θύμα. Παράλληλα, αφού ολοκληρώσει την ποινή του στη φυλακή, ο Άλβες θα είναι υπό παρακολούθηση από τις ισπανικές αρχές για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δικαστές του 21ου τμήματος της Βαρκελώνης θεώρησαν αξιόπιστη την αφήγηση του θύματος για τα γεγονότα, και θεώρησαν πως αποδείχθηκε ότι ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα «εισήλθε κολπικά σε αυτήν χωρίς τη συγκατάθεσή της», όπως ανέφεραν. Το θύμα του βιασμού έλαβε την είδηση της καταδίκης, η οποία δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να ασκηθεί έφεση εναντίον της, στο γραφείο της δικηγόρου της.

Η εισαγγελία ζήτησε αρχικά εννέα χρόνια φυλάκισης για τον Βραζιλιάνο πρώην αθλητή. Το δικαστήριο, ωστόσο, εκτίμησε μια ελαφρυντική περίσταση που βοήθησε τον Άλβες να δει την ποινή φυλάκισης μειωμένη. Αυτή ήταν η «αποκατάσταση», καθώς κατέβαλε την αποζημίωση των 150.000 ευρώ που ζητούσε η εισαγγελία. Εκτός από τα 4,5 χρόνια – εκ των οποίων έχει ήδη εκτίσει ένα χρόνο και έναν μήνα σε προφυλάκιση – του επιβλήθηκε ποινή πέντε ετών με αναστολή, η οποία θα εφαρμοστεί μετά την έκτιση της ποινής φυλάκισης. Του απαγορεύεται επίσης να πλησιάσει σε απόσταση ενός χιλιομέτρου το σπίτι ή τον τόπο εργασίας του θύματος και διατάσσεται να καταβάλει 150.000 ευρώ για την ηθική βλάβη και τις κακώσεις που προκάλεσε στη νεαρή γυναίκα.

Το δικαστήριο θεωρεί αποδεδειγμένους τους ισχυρισμούς του θύματος για τα όσα συνέβησαν στις τουαλέτες του κλαμπ Sutton της Βαρκελώνης. Ο Alves «άρπαξε απότομα την καταγγέλλουσα, την έριξε στο πάτωμα και την εμπόδισε να κινηθεί και διείσδυσε κολπικά, παρόλο που η καταγγέλλουσα είπε όχι, ότι ήθελε να φύγει». Οι δικαστές αντιλαμβάνονται ότι αυτό «πληροί τον τύπο της απουσίας συναίνεσης, με χρήση βίας και σαρκικής πρόσβασης». Η νεαρή γυναίκα δεν είχε κολπικά ή άλλα τραύματα (εκτός από μια μελανιά στα γόνατά της), αλλά το βούλευμα υπενθυμίζει ότι «για να υπάρχει σεξουαλική επιθετικότητα, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν σωματικές βλάβες, ούτε να καταγράφεται η ηρωική αντίθεση του θύματος να έχει σεξουαλικές σχέσεις».

Η υπεράσπιση του Άλβες στήριξε τη στρατηγική της στην προσπάθειά της να απαξιώσει την 23χρονη και τους ισχυρισμούς της. Υποστήριξε ότι η αφήγησή της για το τι συνέβη στον χώρο των VIP, λίγα λεπτά πριν από την σεξουαλική επίθεση, δεν αντιστοιχούσε καθόλου σε αυτό που έδειχναν οι κάμερες του κλαμπ. Η δικηγόρος, Ινιές Γκουαρδιόλα, επέμεινε ότι υπήρχε αμοιβαία σεξουαλική έλξη μεταξύ των δύο και ότι, μόλις μπήκε στο μπάνιο, η νεαρή γυναίκα δεν απέσυρε ποτέ τη συγκατάθεσή της. «Σε καμία στιγμή δεν μου είπε να σταματήσω, το απολαμβάναμε και οι δύο και τίποτα περισσότερο», δήλωσε ο Άλβες στο δικαστήριο.

