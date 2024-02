Ζινεντίν Ζιντάν: Γιατί απέχει από την προπονητική δράση

Μετά την αποχώρησή του από Ρεάλ Μαδρίτης το 2021, με την οποία άφησε τεράστια παρακαταθήκη, ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν επέστρεψε στους πάγκους μέχρι σήμερα. Ουδέποτε ανέφερε πως αποσύρεται, οπότε ποιος είναι πράγματι ο λόγος ή οι λόγοι που τον κράτησαν μακριά από την προπονητική;

Πρόσφατα το όνομα του Γάλλου συνδέθηκε έντονα με την Μπάγερν Μονάχου, ύστερα από μια μέτρια εικόνα του Τόμας Τούχελ, η οποία ψάχνει τεχνικό για το καλοκαίρι. Πολλοί σύλλογοι είχαν μέχρι τώρα τον Ζιντάν στον νου τους, αλλά δεν συνεργάστηκε με κανέναν. Αυτή τη φορά ωστόσο μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά.

Ο “Ζιζού” έχει αρνηθεί στο παρελθόν να διοικήσει ομάδες σε χώρες όπου δεν μιλάει τη γλώσσα, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Γερμανία, αυτό δεν ισχύει πλέον. Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στο Μόναχο και παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να μιλήσει γερμανικά, η προοπτική της Μπάγερν φαίνεται να τον ελκύει. Ο Ζιντάν βλέπει την Μπάγερν ως έναν σύλλογο που δεν διαφέρει από τη Μαδρίτη, έναν σύλλογο με λαμπρή ιστορία και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας.

Ενώ η θέση της Μπάγερν Μονάχου είναι αναμφισβήτητα πολύ ελκυστική, μπορεί ίσως να υπάρξει ανταγωνισμός για εκείνον και η αλλαγή στάσης του Ζιντάν σημαίνει ότι θα μπορούσε να αναλάβει θεωρητικά και άλλες ομάδες που βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή στο τέλος της σεζόν, λόγου χάριν τη Λίβερπουλ.

🚨 Former Real Madrid boss Zinedine Zidane would return to management to take the Bayern Munich job.

(Source: @Sport) pic.twitter.com/x7iWdG0dSs

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 22, 2024