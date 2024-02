Εμπαπέ: Λεπτομέρειες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί το deal με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Όλα δείχνουν πως είμαστε πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τη μετακίνηση του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία στα πιο σημαντικά σημεία του συμβολαίου και μονάχα λεπτομέρειες απομένουν ώστε την «σκυτάλη» να πάρουν οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις.

Ο Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με ό,τι είχε γίνει γνωστό, το deal θα κλείσει στα 15 εκατ. ευρώ για πέντε χρόνια, μαζί με τα 150 εκατ. ευρώ ως υπογραφή μπόνους και θα έχει ένα σημαντικό ποσοστό από τα δικαιώματα εικόνας.

⚪️ Kylian Mbappé, finalising details of his move to Real Madrid valid from July 1.

Image rights, huge signing fee… and then the fixed salary to be in line with stars like Vini Jr and Bellingham. pic.twitter.com/yv2VFCkYgO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024