Μια κουταλιά λάδι το πρωί: Μια “χρυσή” συνήθεια

Βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, το ελαιόλαδο είναι από τις πιο πολύτιμες πηγές βιταμινών και αντιοξειδωτικών που μπορούμε να πάρουμε. Οι πολλές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιόλαδου είναι παγκοσμίως γνωστά. Θεωρείται ελιξίριο μακροζωίας, εξαιρετικά πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες και είναι ένα απαραίτητο καλό λίπος που πρέπει να περιλαμβάνεται στην καθημερινή διατροφή. Μεταξύ των λιγότερο γνωστών χρήσεών του, ωστόσο, είναι η κατανάλωση ελαιολάδου με άδειο στομάχι το πρωί. Το ελαιόλαδο είναι ένα μονοακόρεστο λίπος που σχηματίζεται από τριγλυκερίδια, όπου τα λιπαρά οξέα που υπάρχουν περισσότερο (62%) είναι το αρεολικό οξύ, το λινελαϊκό οξύ, το παλμιτικό οξύ και το στεατικό οξύ. Είναι, επίσης, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε, φυτοστερόλες και σκουαλένιο, μαζί με προβιταμίνη Α.

Οφέλη του ελαιόλαδου

Οι ιδιότητές του το καθιστούν απαραίτητη τροφή για την ανθρώπινη υγεία από την παιδική ηλικία, στάδιο κατά το οποίο συμβάλλει στο σχηματισμό των οστών και στη μυελίνωση του εγκεφάλου. Υποστηρίζει, επίσης, το ανοσοποιητικό σύστημα, δρα στη χοληστερόλη, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και αποτελεί ισχυρή αντιγηραντική δράση, δρώντας στις ελεύθερες ρίζες. Το ελαιόλαδο είναι, επίσης, πλούσιο σε υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη, μια ουσία με αντικαρκινικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology, η καθημερινή κατανάλωση 2 κουταλιών της σούπας ελαιόλαδο (που αντιστοιχεί σε 7 γραμμάρια) συνδέεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών, πνευμονικών και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ακόμη και θνησιμότητας, εάν άλλες πηγές λίπους (όπως το βούτυρο και η μαργαρίνη) αντικατασταθούν με το πολυτιμότερο ελαιόλαδο.

«Ο πράσινος χρυσός της γης μας χαρίζει έντονες γευστικές αισθήσεις μεγάλης αρωματικής πολυπλοκότητας, αλλά όχι μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα, χάρη στο ευρύ φάσμα μικροσυστατικών και αντιοξειδωτικών μορίων, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ευνοεί την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών από τα συστατικά των τροφών που ωριμάζει, προσδίδοντας μια μοναδική γεύση», εξηγεί στη Vogue India η Dr. Annamaria Acquaviva, επιστημονική διευθύντρια του Palazzo di Varignana, ενός θέρετρου που βρίσκεται στους λόφους της Μπολόνια και συνδυάζει ευεξία και φύση, όπου παράγονται διάφοροι τύποι έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας με μηδενική χιλιομετρική αλυσίδα εφοδιασμού.

Γιατί να λαμβάνετε ελαιόλαδο με άδειο στομάχι το πρωί

Η κατανάλωση ελαιόλαδου το πρωί με άδειο στομάχι είναι μια καλή συνήθεια που μπορείτε να δοκιμάσετε, εφάμιλλη της κατανάλωσης νερού και μηλόξυδου ή της κατανάλωσης νερού και λεμονιού.

Εκτός από όλα τα οφέλη που δίνει η γενική κατανάλωση ελαιόλαδου στα γεύματα, η κατανάλωση μιας ή δύο κουταλιών της σούπας το πρωί με άδειο στομάχι έχει ειδικά οφέλη:

προστατεύει το στομάχι

βελτιώνει την πέψη

μειώνει προβλήματα όπως η γαστρίτιδα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

βελτιώνει την εντερική διέλευση

ρυθμίζει τον εντερικό μικροβιόκοσμο

καθαρίζει το συκώτι

είναι μια καθημερινή ένεση αντιοξειδωτικών και πολυφαινολών

βοηθά στην απορρόφηση των βιταμινών και των μετάλλων που λαμβάνουμε αμέσως μετά

Πώς να καταναλώνετε το ελαιόλαδο το πρωί

Για να έχετε τα μέγιστα οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου το πρωί, θα πρέπει να το παίρνετε με άδειο στομάχι μόλις ξυπνήσετε και να περιμένετε μισή ώρα πριν φάτε πρωινό. Σε αυτή την περίπτωση, η συνέπεια ανταμείβει και τα ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία και την επιδερμίδα θα επιτευχθούν με την πάροδο του χρόνου.