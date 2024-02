Ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ένας Τούρκος είναι ο υψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.

Το όνομά του είναι Σουλτάν και γεννήθηκε με μια γενετική πάθηση.

Η ραγδαία ανάπτυξή του ξεκίνησε στην ηλικία των 10 ετών λόγω ενός όγκου της υπόφυσης που προκαλεί υπερπαραγωγή αυξητικής ορμόνης.

Φοράει παπούτσια μέγεθος 62.

