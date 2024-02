Εθνική Ελλάδος: Στο ΣΕΦ η πρώτη προπόνηση του Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης έπιασε δουλειά στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλαδός, με την “γαλανόλευκη” να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον 41χρονο κόουτς στην άκρη του πάγκου. Η πρώτη προπόνηση των διεθνών υπό το βλέμμα του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού διεξήχθη χθες (19/2) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την “επίσημη αγαπημένη” να επιστρέφει στο φαληρικό στάδιο μετά από 26 χρόνια.

Η Εθνική θα παίξει στις 23/2 με την Τσεχία αλλά και στις 26/2 με την Ολλανδία για τα προκριματικά του τέταρτου γύρου για το Eurobasket 2025, με την Ελλάδα να είναι στο 6ο όμιλο με την Τσεχία, Μεγάλη Βρετάνια και την Ολλανδία. Επίσης να σημειωθεί ότι, το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν τα προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία είναι στον ίδιο όμιλο με την Αίγυπτο και την Δομινικανή Δημοκρατία.

Φτερά έχουν κάνει ήδη με 5.000 εισιτήρια για τον αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Τσεχία (23/2, 21:00, Novasports Prime/ΕΡΤ3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο πλαίσιο των προκριματιών παραθύρων για το EuroBasket 2025.

Το νέο για την Εθνική είναι ότι, ο Γιαν Βέσελι της εθνικής Τσεχίας δεν θα ενισχύσει τελικά την ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Βρετανία. Από την άλλη, ο συμπαίκτης του στους μπλαουγκράνα, Τόμας Σατοράνσκι, αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά με την Τσεχία, όπως και οι Οντρέι Μπάλβιν, Βόιτεκ Χρούμπαν.

