Χάγη όπερα – μετανάστες: Νύχτα χάους

Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε η Όπερα στην Χάγη από αντίπαλες ομάδες μεταναστών της Ερυθραίας που συγκρούστηκαν προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων αστυνομικών αλλά και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Χάγη, και έγιναν γύρω από την Όπερα στην οποία εισέβαλε ομάδα μεταναστών. Την ίδια στιγμή από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί ενώ συνελήφθησαν αρκετά άτομα. Σύμφωνα με την Dutch News, τα επεισόδια άρχισαν όταν στο σημείο έξω από την Όπερα της Χάγης που πραγματοποιούνταν συνάντηση της κοινότητας μεταναστών από την Ερυθραία έφτασε αντιπολιτευόμενη ομάδα.

«Οι συνάδελφοί μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ σοβαρή βία που ξέσπασε από το τίποτα», είπε η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Μαριέλ βαν Βούλπεν στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS. «Αυτό είναι απαράδεκτο.» Η συνάντηση είχε οργανωθεί από φιλοκυβερνητικούς Ερυθραίους στο επιχειρηματικό κέντρο της Όπερας, αν και το κέντρο την περιέγραψε ως πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν αντίπαλοι του καθεστώτος και ξέσπασαν οι μάχες. Κάποιοι κουβαλούσαν ξύλα, άλλοι πέταξαν πλακόστρωτα και έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και ένα πούλμαν, ανέφερε το Nu.nl. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η περιοχή ήταν σαν πεδίο μάχης. Μια γυναίκα είπε στο Nu.nl ότι οι ταραχοποιοί γέμιζαν μπουκάλια με βενζίνη σε ένα κοντινό πρατήριο καυσίμων για να φτιάξουν βόμβες μολότοφ. Έσπασαν τα τζάμια πολλών σπιτιών και έσπασαν τσιμεντένιες γλάστρες. Ο δρόμος ήταν σπαρμένος με σπασμένα τζάμια και πέτρες.

Ο δήμαρχος της πόλης Jan van Zanen περιέγραψε την εξέγερση ως «αηδιαστική και απαράδεκτη»

Είπε ότι οι εντάσεις στην κοινότητα ήταν γνωστές και ότι η ασφάλεια είχε αναβαθμιστεί για την εκδήλωση. «Είχαμε λάβει αρκετές αναφορές για νεαρούς από την «Brigade Nhamedu» που αναζητούσαν προβλήματα», είπε. Έδωσε και το πράσινο φως για χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. Η Ταξιαρχία Nhamedu, που ιδρύθηκε το 2022, είναι αντίθετη στο αυταρχικό καθεστώς της Ερυθραίας και πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από προβλήματα σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε η κοινότητα της Ερυθραίας στη Σουηδία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian πέρυσι.

Η εκπρόσωπος της κοινότητας Myra Koomen είπε στο NOS ότι μεταξύ 500 και 600 άτομα είχαν πάει στην εκδήλωση του Σαββάτου. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Dilan Yesilgöz δήλωσε σε δήλωση ότι τα γεγονότα στη Χάγη ήταν «εντελώς απαράδεκτα». «Η επίθεση σε εργαζόμενους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης που απλώς κάνουν τη δουλειά τους είναι εντελώς εκτός λειτουργίας και θα υπάρξουν συνέπειες.