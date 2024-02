Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ Ιράν: Νέο “χτύπημα” στις καμπύλες της

Οι Ιρανοί «χτύπησαν» ξανά την οικογένεια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν πάει καιρός από τότε που ανακοίνωσαν ότι καταδικάστηκε σε 99 μαστιγώματα το CR7 αφού τόλμησε να ασπαστεί ανύπαντρη γυναίκα κατά την επίσκεψη του στο Ιράν, τώρα τα… έβαλαν με την σύντροφό του. Πριν από λίγες ημέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο γιόρτασε μαζί με τα παιδιά του και την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ τα 39α γενέθλιά του. Το ζευγάρι ανέβασε στα social media μια οικογενειακή φωτογραφία πίσω από το πάρτι.

Η φωτογραφία έπαιξε σε όλα τα media του κόσμου και η ιρανική εφημερίδα, «Hamshahri», επειδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πουλάει πολύ στη χώρα, αποφάσισε να κάνει θέμα τα γενέθλια. Η εφημερίδα έγραψε το ρεπορτάζ και δημοσίευσε και την σχετική φωτογραφία. Κάτι έλειπε όμως. Τι; Οι πλούσιες καμπύλες της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Η “καυτή” σύντροφος του Πορτογάλου ήταν στην μια άκρη της φωτογραφίας και έτσι φάνηκε ξεκάθαρα τι είχαν κάνει οι Ιρανοί.

Αποφάσισαν να «πετσοκόψουν» τον ποπό της γιατί αλλιώς η φωτογραφία δεν θα μπορούσε να δημοσιευτεί σε ένα κράτος όπως είναι το Ιράν. Η φωτογραφία έγινε γρήγορα viral και ξέσπασε… θύελλα κατά του Ιράν στα social media.

Does my bum look small in this? Georgina Rodriguez’s curvy rear is censored by prudish Iranian regime publication in Cristiano Ronaldo’s family birthday snap https://t.co/AcoL06VlUJ pic.twitter.com/UwIfKgWqca

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 16, 2024