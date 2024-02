Κάνσας πυροβολισμοί – Super Bowl: Τρόμος στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης

Πανικός προκλήθηκε την Τετάρτη (14/2) σε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης στο Κάνσας των ΗΠΑ για την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl από τους Kansas City Chiefs, με απολογισμό έναν νεκρό και τουλάχιστον 22 τραυματίες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι παιδιά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε σε «σοβαρή κατάσταση». Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, είπε χθες πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα νοσηλεύονται με τραύματα.

Η κατάσταση τριών τραυματιών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», πέντε νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», ενώ ένας είναι ελαφρά τραυματισμένος. Άλλοι πέντε άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική φροντίδα, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, επισημαίνοντας πως δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο τραυματισμός τους προκλήθηκε από πυροβολισμό. Στην τελευταία ανακοίνωση των Αρχών, ο αριθμός των τραυματιών ανέβηκε στους 22. Οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για να καθορίσουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από το αιματηρό περιστατικό.

Νεκρή από τα πυρά 45χρονη DJ, μητέρα δύο παιδιών

Σύμφωνα με το abcnews, το βράδυ της Τετάρτης, ο ραδιοφωνικός σταθμός “KKFI 90.1 FM”, επιβεβαίωσε ότι η 45χρονη Lisa Lopez-Galvan, που ήταν DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός στο σταθμό, σκοτώθηκε στο αιματηρό περιστατικό. «Με ειλικρινή θλίψη και εξαιρετικά βαριά και συντετριμμένη καρδιά ενημερώνουμε την κοινότητά μας ότι η DJ του KKFI, Lisa Lopez, οικοδέσποινα της εκπομπής “Taste of Tejano”, έχασε τη ζωή της σήμερα στα πυρά στη παρέλαση των Kansas City Chiefs. Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά της», αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού.

Τρεις συλλήψεις

Σύμφωνα με το CNN, η αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό που επισκίασε την τεράστια γιορτή. Στην κατοχή των υπόπτων βρέθηκαν όπλα. Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρέθηκαν στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για την παρέλαση μετά την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl από τους Kansas City Chiefs.

Ήρωες οπαδοί

Σε βίντεο στα social media φαίνεται η ηρωική προσπάθεια οπαδών των Κάσνας Σίτι να αφοπλίσουν τον έναν από τους δύο ένοπλους. Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs -συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού- είναι ασφαλή. «Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ, απομακρυνθείτε από την περιοχή» ανακοίνωσε χθες η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

BREAKING: ‘Multiple people’ hit by shots fired near Kansas City Chiefs’ Super Bowl paradehttps://t.co/FV9Tv9MrI2 https://t.co/XwSVkOCOuC — Sky News (@SkyNews) February 14, 2024

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στον Σταθμό Union, όπου υπήρχαν χιλιάδες πολίτες για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, του Γιώργου Καρλαύτη, να παρελαύνει από το κέντρο της πόλης, μετά την κατάκτηση του Super Bowl. Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, φαίνεται ο χώρος έξω από τον σταθμό να έχει αδειάσει και δεκάδες αστυνομικοί να τρέχουν με τα όπλα στα χέρια εντός του κτιρίου. Μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί επικράτησε χάος, με τον κόσμο να τρέχει να απομακρυνθεί.

BREAKING: A Massive police presence have rushed towards Union Station in Kansas City at the Chiefs Super Bowl Victory Rally. – Multiple people have been hit by gun fire according to police. – Two individuals have now been arrested. – Witnesses report hearing as many as 15-20… pic.twitter.com/iwjCL1MyW0 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 14, 2024

«Νόμιζα ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

Η 24χρονη Μάντισον Άντερες, που βρέθηκε στο σημείο, είπε ότι νόμιζε πως έπεφταν πυροτεχνήματα, μέχρι που ένας άνδρας γύρισε στο πλήθος και φώναξε: «Έχει όπλο. Έχει όπλο». «Τότε ξέσπασε το χάος», είπε ο Άντερες, η οποία έπεσε στο έδαφος όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν. «Ένιωθα ότι επρόκειτο να πεθάνω. Ένιωθα σαν καθιστή πάπια και θα με πυροβολήσουν».

Στην παρέλαση ο Τράβις Κέλσι χωρίς την αγαπημένη του Τέιλορ Σουίφτ

Ο παρέλαση ξεκίνησε με τους παίκτες των Chiefs να βρίσκονται πάνω σε διώροφα λεωφορεία, χαιρετώντας τους οπαδούς καθώς διέσχιζαν την πόλη. Ο Τράβις Κέλσι εθεάθη στο ίδιο λεωφορείο με τον MVP του Super Bowl, Πάτρικ Μαχόουμς, αλλά δεν ήταν μαζί η κοπέλα του, η σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ, λόγω της επικείμενης περιοδείας της στην Αυστραλία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πριν αρχίσουν οι πυροβολισμοί, ορισμένοι παίκτες των Kansas City Chiefs κατέβηκαν από τα λεωφορεία και έβγαζαν φωτογραφίες κάνοντας “high-fives” με φιλάθλους της ομάδας, πριν επικρατήσει το χάος. «Ό,τι κάναμε φέτος οφείλεται σε εσάς», είπε ο Κρις Τζόουνς, ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας.

These three teens were ARRESTED after opening fire at the Kansas City parade. Will the MSM bury this shooting? pic.twitter.com/ma8dVnz8eh — E (@ElijahSchaffer) February 15, 2024

Κάνσας Σίτι: To 48o αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ για το 2024

Οι μαζικοί πυροβολισμοί στο Κάνσας Σίτι αποτελούν το 48ο αιματηρό περιστατικό που σημειώνεται στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με το Gun Violence Archieve. Στην πολιτεία του Μιζούρι, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 154 μαζικοί πυροβολισμοί από το 2013, χωρίς να περιλαμβάνεται ο χθεσινός, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί στο Μιζούρι από το 2013

Έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 154 μαζικοί πυροβολισμοί στην πολιτεία του Μιζούρι από το 2013, με απολογισμό 582 τραυματίες και 156 νεκρούς. Η ματωμένη στατιστική δεν περιλαμβάνει τα θύματα της παρέλασης στο Κάνσας Σίτι την 14η Φεβρουαρίου 2024.