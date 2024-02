37χρονος σκότωσε τη γυναίκα του, τα δίδυμα και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ένας πρώην μηχανικός της Meta πυροβόλησε τη σύζυγό του, σκότωσε τα 4 ετών δίδυμα αγοράκια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι τους. Ο 37χρονος Anand Sujith Henry φέρεται να σκότωσε τους γιους του και να πυροβόλησε θανάσιμα την 38χρονη σύζυγό του, Alice Benzinger μέσα σε μια μπανιέρα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι με τραύματα από πυροβολισμούς δίπλα σε ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών και έναν γεμάτο γεμιστήρα μέσα σε ένα από τα μπάνια του σπιτιού. Οι δύο γιοι τους βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο. Η αιτία θανάτου των δύο μικρών παιδιών δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά πιστεύεται ότι τα άτυχα παιδιά είτε πνίγηκαν, είτε στραγγαλίστηκαν είτε τους χορηγήθηκε θανατηφόρα υπερβολική δόση, επειδή δεν υπήρχαν σημάδια τραυματισμού στα σώματά τους.

