Τσέλσι: Δεν θέλει τον Μουρίνιο ο θρύλος Εμάνουελ Πετίτ

Η ομάδα του Ποτσετίνο, δυσκολεύεται φέτος αφάνταστα στο να επιστρέψει σε τροχιά Ευρώπης. Παρά τα δύο τελευταία θετικά αποτελέσματα, η Τσέλσι έχει έναν πολύ δύσκολο δρόμο να διαβεί και αυτή την στιγμή όλα είναι ρευστά.

Επειδή η πορεία του Αργεντινού προπονητή στους “Μπλε” μπορεί αρκετά εύκολα να διαταραχθεί από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, η διοίκηση εξετάζει άλλες λύσεις στην περίπτωση που αναγκαστεί να προβεί σε αλλαγή τεχνικού. Πολλά ονόματα έχουν προταθεί μέχρι τώρα, με αυτό του Ζοσε Μουρίνιο να ξεχωρίζει.

Παρά τις αδιαμφισβήτητες επιτυχίες του Πορτογάλου στα προηγούμενα 2 περάσματα του από το Λονδίνο, ένας θρύλος της Τσέλσι δεν επιθυμεί να τον δει ξανά στο πάγκο του Στάμφορντ Μπριντζ. Ο Εμάνουελ Πετίτ προέτρεψε τον ιδιοκτήτη Τοντ Μπόελι να αποφύγει τον “Special One”.

Ο ίδιος δήλωσε: “Αν η Τσέλσι αντικαθιστούσε τον Ποτσετίνο, αν και πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς, ο Μουρίνιο δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Νομίζω ότι η Τσέλσι χρειάζεται έναν σωστό προπονητή με όραμα, όπως ακριβώς είχε ο Αρτέτα για την Άρσεναλ. Αλλά πρέπει να του δώσουν χρόνο για να εφαρμόσει αυτό που θέλει να κάνει με τους παίκτες”.

Ο Πετίτ, ο οποίος έπαιξε τόσο στην Άρσεναλ όσο και στην Τσέλσι, συνέχισε λέγοντας ποιοι δύο προπονητές πιστεύει ότι θα ήταν κατάλληλοι για την Τσέλσι.

“Ο Μουρίνιο είναι ελεύθερος, οπότε θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Αλλά δεν είναι η προτίμησή μου, υπάρχουν νέοι τεχνικοί που κάνουν σπουδαία πράγματα. Σκέφτομαι τον Τσάμπι Αλόνσο για παράδειγμα, είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τη δουλειά του στη Γερμανία.

Ο Μουρίνιο θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, είναι επιτυχημένος στον σύλλογο, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι συνοδεύεται από δράματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό που χρειάζεται η Τσέλσι, χρειάζεται έναν χαρακτήρα όπως ο Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης. “Κάποιον που είναι συγκεντρωμένος στον σύλλογο, στη δουλειά του και δεν μιλάει πολύ ή δεν δημιουργεί προβλήματα με την επικοινωνία του και δεν επικρίνει δημοσίως τους παίκτες, όπως έκανε ο Μουρίνιο στο παρελθόν. Χρειάζονται κάποιον ήρεμο και χρειάζονται συνέχεια στον σύλλογο”.

Emmanuel Petit: “I think that Chelsea need a proper manager with a vision, just like what Arteta had for Arsenal. But they need to give him time to implement what he wants to do with the players.

Mourinho is free, so he could be an option. But he’s not my preference. pic.twitter.com/e6b4cFfmvJ

— Expensive (@CFCExpnsi) February 15, 2024