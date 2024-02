Κριστιάνο Ρονάλντο: Tο πρώτο γκολ για το 2024 και ο πανηγυρισμός

Χθες (14/2) η Αλ Φεϊχά υποδέχτηκε την Αλ Νασρ στο πρώτο γύρο για την φάση των 16 αλλά και την πρόκριση στους 8 στο AFC Champions League στο γήπεδο “Πρινς Φαϊζάλ μπιν Φαντ Στάντιουμ”. Η ομάδα του προπονητή της Αλ Νασρ, κέρδισαν τον αγώνα με σκορ 0-1 με σκόρερ τον έναν και μοναδικό Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όλα ξεκίνησαν μετά από μια έξυπνη εναλλαγή με τον Μπρόζοβιτς, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μπόρεσε να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Το highlight δεν ήταν το γκολ, αλλά ο νέος πανηγυρισμός του Πορτογάλου σταρ. Ο CR7 έτρεξε να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ για το 2024, πηδώντας, πριν βάλει τα χέρια του στο στήθος.

Ο Ρονάλντο προερχόντανε από έναν τραυματισμό που είχε στο παιχνίδι με την Περσέπολις για το AFC Champions League. Όλα είχαν ξεκινήσει με τον σούπερ σταρ να χτυπά τον αυχένα του, όταν συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας. Ο 38χρονος έπεσε στο έδαφος κι έδειχνε να πονάει, ενώ δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο 78ο λεπτό του αγώνα.

🚨

Cristiano Ronaldo is subbed off. He left down the tunnel straight due to neck injury. We hope it’s not too concerning. 🙏🏻 pic.twitter.com/P33Vwke6mc

— TCR. (@TeamCRonaldo) November 27, 2023