ΝΒΑ: Για απόπειρα στραγγαλισμού της μητέρας των παιδιών του συνελήφθη ο Μπριν Φορμπς

Ένα χρόνο μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, ο Μπριν Φορμπς, πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, συνελήφθη αυτή τη φορά για απόπειρα στραγγαλισμού της μητέρας των παιδιών του. Σοβαρά μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη έχει πλέον ο 30χρονος γκαρντ, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα τη φετινή σεζόν. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, ο Φορμπς συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας πνιγμού της μητέρας των παιδιών του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς χτύπησε τη γυναίκα με την οποία έκανε παιδιά και και της έλεγε «αν μπορείς να μιλήσεις δεν σε πνίγουν», τη στιγμή που εκείνη του έλεγε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

JUST IN: Bryn Forbes has been arrested on a 3rd degree felony charge of assault strangulation/choking of a family member. Sources say a warrant was issued for his arrest yesterday.

