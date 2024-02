Τραμπ – ΝΑΤΟ: Οργή Μπάιντεν για τις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Οργισμένες δηλώσεις έκανε ο Τζο Μπάιντεν σχετικά με τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στην αντίθεση των Ρεπουμπλικάνων στο πακέτο μέτρων εθνικής ασφάλειας που εγκρίθηκε σήμερα από την αμερικανική Γερουσία. «Το διακύβευμα ήταν ήδη υψηλό για την αμερικανική ασφάλεια πριν από την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου στη Γερουσία χθες το βράδυ», δήλωσε ο Μπάιντεν. [Αλλά τις τελευταίες ημέρες, αυτά τα διακυβεύματα έχουν αυξηθεί» πρόσθεσε. «Αυτό συμβαίνει επειδή ο πρώην πρόεδρος έχει δώσει ένα επικίνδυνο και σοκαριστικά, ειλικρινά, αντιαμερικανικό μήνυμα στον κόσμο. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση στον Πούτιν να εισβάλει σε ορισμένους από τους συμμάχους μας, συμμάχους του ΝΑΤΟ. Είπε ότι αν ένας σύμμαχος δεν δαπανούσε αρκετά χρήματα για την άμυνα, θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να “Κάνει ό,τι θέλει”» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Μπορείτε να φανταστείτε έναν πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει κάτι τέτοιο; Όλος ο κόσμος το άκουσε» τόνισε. «Το χειρότερο είναι ότι το εννοεί. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία μας δεν έχει υποκλιθεί ποτέ σε έναν Ρώσο δικτάτορα. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ: Ποτέ δεν θα το κάνω» είπε ο Μπάιντεν. «Για όνομα του Θεού, είναι ηλίθιο, είναι ντροπιαστικό, είναι επικίνδυνο. Είναι αντιαμερικανικό. Όταν η Αμερική δίνει τον λόγο της σημαίνει κάτι, οπότε όταν αναλαμβάνουμε μια δέσμευση, την τηρούμε. Και το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή δέσμευση» πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει σαν να είναι βάρος. Όταν κοιτάζει το ΝΑΤΟ, δεν βλέπει τη συμμαχία που προστατεύει την Αμερική και τον κόσμο. Βλέπει μια κομπίνα προστασίας. Δεν καταλαβαίνει ότι το ΝΑΤΟ βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας. Επειδή για τον Τραμπ, οι αρχές δεν έχουν ποτέ σημασία». «Δεν καταλαβαίνει ότι η ιερή δέσμευση που έχουμε αναλάβει λειτουργεί και για εμάς. Στην πραγματικότητα, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον Τραμπ και σε όλους εκείνους που θέλουν να απομακρυνθούν από το ΝΑΤΟ ότι το Άρθρο Πέντε» – το οποίο διασφαλίζει την αμοιβαία άμυνα σε περίπτωση επίθεσης σε ένα μέλος της συμμαχίας – «έχει επικαλεστεί μόνο μία φορά. Μόνο μία φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Και έγινε για συμπαράσταση στην Αμερική μετά την επίθεση που δεχθήκαμε στις 11/9. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε».

Την ίδια ώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Τζούλιαν Σμιθ, χαρακτήρισε «επικίνδυνο» και «ανεύθυνο» το να γίνονται δηλώσεις σαν αυτές στις οποίες προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, ενθαρρύνοντας τη Μόσχα να επιτεθεί σε χώρες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η Σμιθ μιλώντας σε ανταποκριτές στις Βρυξέλλες εν όψει της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις 15 Φεβρουαρίου επισήμανε ότι «η ενθάρρυνση του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε οποιοδήποτε σύμμαχο του ΝΑΤΟ ή έδαφος της Συμμαχίας θέτει πραγματικά τους στρατιώτες μας, τους στρατιώτες των ΗΠΑ και τους στρατιώτες των Συμμάχων μας σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Κάτι τέτοιο, κάνοντας τέτοιου είδους δηλώσεις, είναι επικίνδυνο και, ειλικρινά, ανεύθυνο».

Julianne Smith, US Ambassador to NATO, says the comments made by former president Donald Trump over the weekend are “outright dangerous.”

