Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: «Γόρδιοι Δεσμοί» του Στέργιου Στάμου

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, παρουσιάζουν την έκθεση «Γόρδιοι Δεσμοί» του Στέργιου Στάμου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από 22 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2024, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Γιάννη Μπόλη.

Στην έκθεση ο Στέργιος Στάμος παρουσιάζει έργα που εντάσσονται σε δύο μεγάλες ενότητες δουλειάς του των τελευταίων χρόνων. Στην πρώτη, ξεκινώντας από μια πραγματικότητα που είναι δίπλα μας, τη ζούμε και τη βιώνουμε καθημερινά, τις περισσότερες, όμως, φορές αδιαφορούμε γι’ αυτήν, την προσπερνούμε και, ενστικτωδώς, την απωθούμε, έρχεται να «αφηγηθεί» μικρές, ανείπωτες ιστορίες, που μιλούν για τη ζωή και τον θάνατο, τον πόλεμο και τη βία, ιστορίες για απίστευτες συνθήκες μετακίνησης, εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης, για γεωγραφικές, φυλετικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαχωριστικές γραμμές, για τις εκατόμβες των θυμάτων στα νερά της Μεσογείου, τις περιπέτειες χιλιάδων ανθρώπων στα παγωμένα κύματα του Αιγαίου, σε αναζήτηση μιας φαντασιακής «Γης της Επαγγελίας», για τον εγκλωβισμό τους σε δομές φιλοξενίας, αντιμέτωπους με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την απόρριψη.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, ο Στάμος επικεντρώνεται στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, της απώλειας της κοινωνικής συνοχής, των νοσηρών φασιστικών φαινομένων, της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης, της διαρκούς ανασφάλειας, του αμφίβολου αγώνα επιβίωσης και της κατάρρευσης της μεσαίας τάξης, των σκληρών πολιτικών αποφάσεων και της αποκλεισμένης προοπτικής, αλλά και στην Ελλάδα της αναζήτησης νέων μορφών αλληλεγγύης, ενότητας και συνύπαρξης.

Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μια νέα σειρά έργων του καλλιτέχνη. Πρόκειται για γλυπτά με υλικά όπως τσιμέντο, σιδερένιες λεπτές ράβδους βαμμένες με λαμπερά χρώματα, αλουμίνιο και φως, και αναφορές εκτεινόμενες από τον μυθικό μάντη Τειρεσία μέχρι τις συμπαντικές θεωρίες του Stephen Hawking. Τα γλυπτά αυτά με τονισμένη την κατασκευαστική τους δομή, σε κάποιες περιπτώσεις, θυμίζουν σπαράγματα ερειπίων ή ενεργειακές ροές του φωτός, αναπτύσσονται στον χώρο σε διαφορετικές κατευθύνσεις και συμπλέκονται ως περίπλοκοι «γόρδιοι δεσμοί». Το φως κυριαρχεί, μεταφορικά και συμβολικά, ως υπόμνηση ελπίδας και αισιοδοξίας, ως διέξοδος, υπέρβαση και μετάβαση.

Η έκθεση «Γόρδιοι Δεσμοί» παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2019 στη Λάρισα σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Η διάχυσή της στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του μουσείου Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα επιδιώκοντας την επικοινωνία τόσο των δράσεων της Πινακοθήκης Λάρισας, όσο και του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης εκτός των τειχών.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Στέργιος Στάμος γεννήθηκε το 1964 στην Κρανιά Γρεβενών. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης ( 1984-1989 ) με δασκάλους τον Β. Δημητρέα και την Τ.Μακρή. Στα πρώιμα έργα του, από τα οποία απουσιάζει εντελώς η ανθρώπινη μορφή, κυριαρχούν το σχέδιο και τοπιογραφικές συνθέσεις, τις οποίες αποδίδει σε κάθετο προσανατολισμό. Χωρίς να εγκαταλείπει τις ζωγραφικές συνθέσεις, τη δεκαετία του 2000 εισάγει στο έργο του επιτοίχιες εγκαταστάσεις, στις οποίες ενσωματώνει τη γραφή, αλλά και άλλα υλικά, όπως νέον, λάμπες φθορίου, αλουμίνιο και πλεξιγκλάς. Κατά τη δεκαετία του2010 έως σήμερα έχοντας ως επιρροές φλέγοντα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, παρουσιάζει πίνακες και γλυπτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες βασίζονται στην ιδέα της αναδόμησης και οι οποίες αποπνέουν μια αύρα αισιοδοξίας, μέσα από τις καταστροφικές συνέπειες των πολεμικών και κοινωνικών ταραχών.

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 25 ατομικές εκθέσεις (επιλογή):

Roma gallery-Αθήνα- 2023/ Μουσείο Κατσίγρα- Λάρισα- 2019/ Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης –Αθήνα-2014, 2009, 2004, 2001/ Ζήνα Αθανασιάδου-Θεσσαλονίκη- 2012, 2008, 2003, 1998/ Opus 39- Λευκωσία- 2002, 1999

Επίσης σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό ( επιλογή):

Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης (1979-2017) Μουσείο Μπενάκη 2022/ Δημοκρατία, Επταπύργιο, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2018/ 2η Biennale της Αθήνας, Μεταβάσεις, Μέδουσα 2011/ St-art 10 – Strasbourg 2005/ Art Karlsruhe 3-2006/ Seeds of the Future – Apothiki Beizing – Beizing 2005/ Culture 2000, Northwest Passages, Villa Schneider – Biella –Italy, Convent of San Agousti- Barcelona – Spain/ Centre Culturel de Mouscron – Belgium 2003/ Triennale Sofia 96-Sofia

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στο ΜOMus, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα και σε ιδιωτικές συλλογές.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:00 και θα πλαισιωθούν από performance με τον χορευτή Σπύρο Ντόγκα.

Διάρκεια έκθεσης: 22 Φεβρουαρίου – 24 Μαρτίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00 – 19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Β’:

Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο

Πληροφορίες: 210 5202420| www.opanda.gr

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα:

Γ. Παπανδρέου 2, Λάρισα, Τηλ. 2410623615