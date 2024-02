Στέφανο Πιόλι: Η απίστευτη χημεία των Ερναντέζ – Λεάο

Χθες (11/2) η Μίλαν αντιμετώπισε την Νάπολι για την 24η αγωνιστική της Serie A στο Τζιουζέπε Μεάτσα (Σαν Σίρο). Το ντέρμπι βρήκε νικήτρια ομάδα την Μίλαν με σκορ 1-0. Το γκολ του Τεό Ερναντέζ ήταν αρκετό για τη Μίλαν ώστε να κρατήσει την 3η θέση και μακριά από τους διώκτες της στη Serie A.

Ο Στέφανο Πιόλι στο φινάλε εκθείασε τόσο τον σκόρερ της ομάδας του, όσο και τον Ράφαελ Λεάο, που είχε μεγάλες φάσεις, αλλά δεν τις μετουσίωσε σε γκολ. Μάλιστα, προσπάθησε να εξηγήσει την καλή “χημεία” που έχουν οι δύο παίκτες με μία ατάκα που έγινε viral.

“Ο Τεό είχε τεθεί στη διάθεση μου για να παίξει ως κεντρικός αμυντικός και κατά τη γνώμη μου το έκανε έξοχα. Στο αριστερό με τον Λεάο γνωρίζονται, νιώθουν ο ένας τον άλλον, μυρίζουν ο ένας τον άλλον, φιλιούνται, τους φιλάω κι εγώ όταν βάζουν γκολ.

Νομίζω ότι ο Τεό δυσκολεύτηκε πέρυσι να ξεπεράσει την απογοήτευση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την κούραση του Μουντιάλ εκείνη την περίοδο. Φέτος, όταν ξεκινήσαμε ξανά τη σεζόν, τον βρήκα πολύ καλύτερο. Έχει γίνει ηγέτης αυτής της ομάδας, δεν μιλάει πολύ. Τα παιχνίδια που έκανε ως κεντρικός αμυντικός τον έκαναν να καταλάβει πόσο πιο προσεκτικός και δραστήριος μπορεί να είναι στην αμυντική φάση. Έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει έτσι”.

🇮🇹🗣️ Stefano Pioli: “On the wing, Theo and Leao know each other, feel each other, sniff each other, and kiss each other. I also kiss them when they score.” pic.twitter.com/tUHkvbnUh1

— Football Talk (@FootballTalkHQ) February 12, 2024