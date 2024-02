Μπαρτσελόνα: Εντυπωσιακό παιχνίδι, χωρίς νικητή

Χθες (11/2) η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Γρανάδα για την 24η αγωνιστική της LaLiga σε ουδέτερο γήπεδο στο Ολίμπικο. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλες με σκορ 3-3. Η Γρανάδα κοίταξε στα μάτια την Μπαρτσελόνα κι απέσπασε ισοπαλία, με συνέπεια να την αφήσει εκτός διεκδίκησης τίτλου στη LaLiga.

Η ομάδα του Τσάβι προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με τον Cancelo να κάνει μια σέντρα από τα αριστερά και τον Yamal να απλώνει το πόδι του και να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 40ο λεπτό η γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να αυξήσουν το σκορ όμως ο Faitout Maouassa είπε όχι, και σταμάτησε την μπάλα στην γραμμή. Μετά από 3 λεπτά ήρθε η ισοφάριση για την Γρανάδα με Ricsrd Sanchez, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ να μένει στο 1-1.

Η Γρανάδα τούμπαρε το ματς και έκανε την ανατροπή στο 60ο λεπτό με τον Pellistri να κάνει το 1-2, όμως η Μπάρτσα απάντησε με τον Lewandowski να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με μια υπέροχη ασίστ που έδωσε ο Gundogan στο 63ο λεπτό. Το παιχνίδι είχε πάρει φωτιά με την Γρανάδα στο 66ο λεπτό να κάνει το 2-3 με τον Miquel να παίρνει την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Στο 79ο λεπτό η Μπαρτσελόνα βρήκε τέρμα όμως χρεώθηκε οφσάιντ. Και στο 80ο λεπτό από κλέψιμο του Yamal κάνει σουτ εκτός περιοχής κάνοντας το 3-3, με το αποτέλεσμα να μένει μέχρι το τέλος.

Ο Τζουάν Λαπόρτα ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά την ισοπαλία, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Catalunya Ràdio. Μάλιστα, ο πρόεδρος των Καταλανών αντέδρασε με χειρονομίες και φωνές, ενώ εξοργίστηκε τόσο που πέταξε έναν δίσκο με καναπεδάκια.

Θυμίζουμε ότι ο Τσάβι ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στο φινάλε της σεζόν από τους μπλαουγκράνα, ενώ ο Λαπόρτα δήλωσε πως θα τον είχε απολύσει αν δεν ήταν αυτός που είναι.

❗️Joan Laporta was furious after the match against Granada. He was seen shouting and throwing pastry plates out of the presidential box. @CatalunyaRadio pic.twitter.com/kJl8dlNrVN

— (@harryfcb21) February 12, 2024