Σόφι Τέρνερ – Κιτ Χάρινγκτον: Ξανά μαζί μετά το «Game Of Thrones»

Η Σόφι Τέρνερ και ο Κιτ Χάριγκτον, τους οποίους το ευρύ κοινό του «Game of Thrones» γνώρισε ως Σάνσα Σταρκ και τον Τζον Σνόου, ετοιμάζουν νέα συνεργασία.

Τα διεθνή πρακτορεία αναφέρουν ότι οι δυο ηθοποιοί, θα συμπρωταγωνιστήσουν ξανά για ένα νέο πρότζεκτ. Αυτή τη φορά, θα είναι οι δύο κεντρικοί ήρωες στην ταινία τρόμου «The Dreadful», τη σκηνοθεσία της οποίας αναλαμβάνει η Νατάσα Κερμάνι.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία διαδραματίζεται με φόντο τον Πόλεμο των Ρόδων και ακολουθεί την Αν (Σόφι Τέρνερ) και την πεθερά της, που ζουν μια μοναχική, σκληρή ζωή στο περιθώριο της κοινωνίας. Όταν όμως ένας άντρας (Κιτ Χάρινγκτον) από το παρελθόν τους επιστρέφει, θα πυροδοτήσει μια αλληλουχία γεγονότων που θα αποτελέσουν σημείο καμπής για την Αν.

Written and to be directed by Natasha Kermani, ‘The Dreadful’ set against the backdrop of the War of the Roses follows Anne (Sophie Turner) and her mother-in-law Morwen, who live a solitary, harsh life on the outskirts of society. But when a man (Kit Harington) from their past… pic.twitter.com/7qlxMg0pqr

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 9, 2024