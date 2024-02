Τρόμος σε πτήση της Lufthansa που εκτελούσε δρομολόγιο από την Ταϊλάνδη προς τη Γερμανία όταν ένας επιβάτης άρχισε να βγάζει αίμα από το στόμα και τη μύτη μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συνεπιβατών του και στη συνέχεια πέθανε. Ο 63χρονος Γερμανός εθεάθη να επιβιβάζεται στο Airbus A380 στην Μπανγκόκ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εμφανώς άρρωστος, έχοντας με κρύο ιδρώτα και γρήγορη αναπνοή. Όπως είπε η σύζυγός του έπρεπε να βιαστούν για να προλάβουν την πτήση και γι’ αυτό και δεν αισθανόταν καλά. Μια νοσηλεύτρια που ήταν στην πτήση είπε ότι ενημέρωσε μια αεροσυνοδό ότι έπρεπε να εξεταστεί από γιατρό. Ένας Πολωνός που απάντησε στην κλήση, φέρεται να ρώτησε τον άνδρα πώς αισθανόταν, έπιασε τον σφυγμό του και είπε ότι ήταν εντάξει.

«Του έδωσαν λίγο τσάι χαμομηλιού, αλλά είχε ήδη φτύσει αίμα στη σακούλα που του έδωσε η γυναίκα του. Σύντομα, το αίμα άρχισε να βγαίνει από το στόμα και τη μύτη του. Ήταν ο απόλυτος τρόμος, όλοι ούρλιαζαν», είπε αυτόπτης μάρτυρας. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας έχασε λίτρα αίματος και για περίπου μισή ώρα μετά, οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση – ακόμη και όταν η νοσοκόμα είπε ότι ήξερε ότι ήταν μάταιο.

Το αεροπλάνο γύρισε και κατευθύνθηκε πίσω στην Ταϊλάνδη. «Αν και ελήφθησαν άμεσα και ολοκληρωμένα μέτρα πρώτων βοηθειών από το πλήρωμα και έναν γιατρό στο αεροσκάφος, ο επιβάτης πέθανε κατά τη διάρκεια της πτήσης», επιβεβαίωσε η Lufthansa σε ανακοίνωσή της. «Οι σκέψεις μας είναι με τους συγγενείς του νεκρού επιβάτη. Λυπούμαστε επίσης για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους επιβάτες αυτής της πτήσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

