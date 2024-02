Χελώνα – αλιγάτορας: Μια ανατριχιαστική ανακάλυψη

Μια αρκετά ασυνήθιστη και άκρως επικίνδυνη χελώνα – αλιγάτορας με σαγόνι αρκετά ισχυρό ώστε να μπορεί με το δάγκωμά της να προκαλέσει ζημιές ακόμα και στα οστά, βρέθηκε στην Κάμπρια της βορειοδυτικής Αγγλίας. Οι χελώνες αυτού του είδους είναι κατά κύριο λόγο ενδημικές σε ποτάμια και βάλτους της Φλόριντα και αναγνωρίζοντα από το ιδιαίτερο καβούκι τους, που τις κάνει να μοιάζουν… με δεινόσαυρο. Το συγκεκριμένο ερπετό του γλυκού νερού εντοπίστηκε στη λίμνη Urswick Tarn της Κάμπρια και ανασύρθηκε από μια τοπική δημοτική σύμβουλο, η οποία, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε βρει, έβαλε τη χελώνα σε ένα καλάθι αγορών και το πήγε στον κτηνίατρο.

The alligator snapping turtle has arrived on the western seaboard of the UK.

We are probably finished. pic.twitter.com/rBI8xBJWhK

— Roger Hutchinson (@RogerMiles) February 9, 2024