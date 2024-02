Ο dj Tiesto ακύρωσε την εμφάνισή του στο Super Bowl 2024

Ο dj Tiesto ακύρωσε την εμφάνιση του στο Super Bowl για προσωπικούς λόγους «έκτακτης ανάγκης». Την Πέμπτη ο 55χρονoς Tiesto ανακοίνωσε ότι δεν θα ανέβει στη σκηνή του Super Bowl όπως ήταν προγραμματισμένο, λόγω ενός οικογενειακού έκτακτου προβλήματος που αντιμετωπίζει.

«Εγώ και η ομάδα μου ετοιμάζαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό εδώ και μήνες, αλλά μια προσωπική οικογενειακή έκτακτη ανάγκη με αναγκάζει να επιστρέψω σπίτι την Κυριακή το πρωί», έγραψε στο X. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση να χάσω το παιχνίδι, αλλά η οικογένεια είναι πάντα προτεραιότητα. Ευχαριστούμε το @NFL για τη συνεργασία και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να παραδώσουμε κάτι απίστευτο μαζί στο μέλλον!» ανέφερε ο Tiesto.

Στα διαλείμματα και στην αρχή του NFL είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν πολλοί καλλιτέχνες της αμερικανικής μουσικής σκηνής όπως ο Usher και η Reba McEntire που θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Me and my team have been preparing something truly special for months, but a personal family emergency is forcing me to return home Sunday morning. It was a tough decision to miss the game, but family always comes first. Thank you to the @NFL for the collaboration and looking…

— Tiësto (@tiesto) February 8, 2024