Μαράια Κάρεϊ – Στίβι Γουόντερ: Μια πολύ αμήχανη στιγμή στα Grammys

Μπορεί να πέρασαν μερικές μέρες από την απονομή των Grammys, αλλά το Twitter συνεχίζει να «εντοπίζει» viral στιγμές από την τελετή απονομής. Μία από αυτές έχει πρωταγωνιστές τον Στίβι Γουόντερ και τη Μαράια Κάρεϊ στο «Recording Academy Honours». Στην εκδήλωση που διεξάγεται πάντα την εβδομάδα των βραβείων Grammy, ο 73χρονος θρυλικός τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει την 54χρονη συνάδελφό του με το βραβειο «Global Impact Award».

Όταν όμως η Κάρεϊ ανέβηκε στη σκηνή, για να παραλάβει το βραβείο της, ο τυφλός σχεδόν από τη γέννα Στίβι Γουόντερ, πήγε να της δώσει ένα μικρόφωνο. Όταν της άπλωνε το χέρι του, όμως, η Μαράια Κάρεϊ είχε ήδη κάνει μερικά βήματα μπροστά, με αποτέλεσμα ένα αμήχανο βίντεο, με τον Γουόντερ να την περιμένει και να την «ψάχνει», να γίνεται viral στα social media, απ’ όπου δεν έλειψαν και οι επικρίσεις για την στάση της Μαράια Κάρεϊ.

Stevie Wonder trying to give Mariah Carey the mic and she just leaves him hanging pic.twitter.com/bWIa2WSD5I

— Historic Vids (@historyinmemes) February 9, 2024