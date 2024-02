Νικ Καλάθης ασίστ: Έγραψε ιστορία ο Έλληνας γκαρντ

Ιστορία έγραψε ο Νικ Καλάθης στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας γκαρντ, που έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟ αλλά τώρα βγάζει το ψωμί του στη Φενέρ, μοίρασε δύο ασίστ στα πρώτα λεπτά και έγινε έτσι ο πρώτος που σπάει το φράγμα των 2.000 στην ιστορία της Euroleague!

Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ με 1.832 και ο Κώστας Σλούκας έχει 1.615.

Το παιχνίδι του Έλληνα διεθνή είναι το 343ο στη Euroleague.

HUGE ACCOMPLISHMENT FOR @Nick_Calathes15

2000 assists is for the POINT GOD#EveryGameMatters l @FBBasketbol pic.twitter.com/YNbqdZpyU4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 9, 2024