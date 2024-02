Κάστερ Σεμένια: Κάνει έρανο για να ανταποκριθεί στα δικαστικά έξοδα

Η Νοτιοαφρικανή πρωταθλήτρια του στίβου, Κάστερ Σεμένια, επιμένει ότι είναι αποφασισμένη να «παλέψει» μέχρι τέλους για τις γυναίκες και ζητά την οικονομική ενίσχυση για να συνεχίσει τη νομική μάχη για τα δικαιώματα της. Η διπλή Ολυμπιονίκης (2012, 2016) και τριπλή παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 800 μ. δεν έχει δικαίωμα να αγωνίζεται, επειδή αρνείται την ορμονική θεραπεία για τη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης της. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε σε πρώτο βαθμό ότι είναι θύμα διακρίσεων.

«Προσπαθούμε να βρούμε οικονομικούς πόρους για να συνεχίσουμε τη δικαστική μάχη. Χρειαζόμαστε την ενίσχυση για να βρούμε ειδικούς που θα στηρίξουν τα επιχειρήματα μας. Δεν είναι μια μάχη για να δικαιωθώ εγώ, αλλά μια μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα», δήλωσε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στο Γιοχάνεσμπουγκ η Σεμένια, ζητώντας την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας της. Οι δικηγόροι της δεν ζητούν χρήματα αλλά τα δικαστικά έξοδα αγγίζουν τα 170.000 ευρώ.

