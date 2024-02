Πούτιν συνέντευξη στον Κάρλσον: Η ατάκα που πάγωσε τον δημοσιογράφο

Στη δίωρη συνέντευξη που παραχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Τάκερ Κάρλσον δεν έλειψαν οι στιγμές… ειρωνείας από τον Ρώσο πρόεδρο προς τον δημοσιογράφο.Σε πολλά σημεία της συνέντευξης, ο Πούτιν επιτέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη CIA, πετώντας μία ατάκα για τον Κάρλσον, η οποία… αιφνιδίασε. «Ηθελα να ρωτήσω την ηγεσία των ΗΠΑ “ποιοι νομίζετε ότι είστε;”» ακούγεται να αναφέρει, αφού λίγο πριν σχολίασε ότι οι Αμερικανοί παρενέβησαν για να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο Κίεβο.

Ο Κάρλσον τον ρωτά αμέσως μετά με ποιου τη στήριξη θεωρεί πως έγινε αυτό, με τον Ρώσο πρόεδρο να του δίνει μια απρόσμενη απάντηση, φέρνοντας τον δημοσιογράφο σε πολύ δύσκολη θέση. «Με τη βοήθεια της CIA, προφανώς. Τον οργανισμό στον οποίο κάποτε προσπάθησες να εργαστείς, απ’ όσο καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε τον Θεό που αυτό δεν συνέβη, αν και είναι ένας σοβαρός οργανισμός…» απάντησε, με τον Κάρλσον να προσπαθεί να συνεχίσει να τον παρακολουθεί με προσοχή, χωρίς να αντιδρά στο σχόλιό του.

PUTIN: “A coup d’etat was committed [in Ukraine]…”

TUCKER: “With the backing of whom?”

PUTIN: “With the backing of the CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day… thank God they didn’t let you in.” pic.twitter.com/E69LaMAAyW

