H πριγκίπισσα που φωτογραφήθηκε γυμνή στο Playboy, ψάχνει την αγάπη

Η πρώτη πριγκίπισσα που φωτογραφήθηκε γυμνή για το Playboy δηλώνει αθεράπευτα ρομαντική και έχει πάρει μέρος σε ριάλιτι, ψάχνοντας τον πρίγκιπά της. Η Ξένια Φλόρενς Γκαμπριέλα Σόφι Ίρις, πριγκίπισσα της Σαξονίας, εμφανίστηκε γυμνόστηθη στο τεύχος Μαρτίου του γερμανικού Playboy, θέλοντας να δείξει πως «κάθε γυναίκα είναι όμορφη όπως κι αν είναι».

German Princess Poses Nude for Playboy👑📸

Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, Princess of Saxony, breaks aristocratic barriers by posing nude for Playboy. Princess hopes to promote body positivity, asserting “every woman is beautiful as she is.”#PrincessXenia #Germany pic.twitter.com/S28aYykJ77

— GlobalBuzzNow (@GlobalBuzzNow) February 7, 2024