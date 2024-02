Φιλιππίνες: Βρήκαν ζωντανό κορίτσι 60 ώρες μετά από κατολίσθηση με 11 νεκρούς

Σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες έκαναν λόγο για «θαύμα» σήμερα, μετά τη διάσωση παιδιού σχεδόν εξήντα ώρες έπειτα από κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και καταπλάκωσε άλλους περίπου εκατό σε χωριό όπου βρίσκονται μεταλλεία, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους. Το μικρό κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, εντοπίστηκε από μέλη σωστικών συνεργείων που έσκαβαν με γυμνά χέρια και φτυάρια με την ελπίδα να βρουν επιζήσαντες στο χωριό Μασάρα, στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντουαρντ Μακαπίλι, υπεύθυνος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο.

PROOF OF LIFE!

A muddied girl rescued Friday morning February 9, 2024 three days after the landslide Tuesday evening Feb. 6, 2024 in #Masara, #Maco #DavaoDeOro #Philippines.

#MasaraMiracle #ProofOfLife #Rescuehttps://t.co/Qox42UUtkS… pic.twitter.com/Koy9LsiZi8

— Danny Escabarte (@DaniloEscabarte) February 9, 2024