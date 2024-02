Συγκλονιστικό βίντεο από φάλαινες που εγκλωβίστηκαν στον πάγο

Μεγάλη είναι η ανησυχία για την υγεία των φαλαινών – δολοφόνων που φαίνεται να έχουν παγιδευτεί σε παρασυρόμενους πάγους στα ανοικτά των ακτών του Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία. Πλάνα που μεταδόθηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK την Τρίτη έδειξαν τουλάχιστον 10 όρκες να ξεπηδούν από ένα μικρό κενό στην επιφάνεια του νερού περίπου 1 χλμ. από την ακτή του Rausu στη χερσόνησο Shiretoko – ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco που φημίζεται για την άγρια ​​ζωή του, μεταδίδει ο Guardian.

Πυκνός πάγος είχε καταστήσει αδύνατο για την ακτοφυλακή, την οποία είχε ειδοποιήσει ένας ψαράς, να προσπαθήσει να απελευθερώσει τα θηλαστικά. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να περιμένουμε να σπάσει ο πάγος και να ξεφύγουν με αυτόν τον τρόπο», είπε ένας αξιωματούχος του Rausu στο NHK. Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί το 2005 οπότε είχαν πεθάνει οι περισσότερες από τις εγκλωβισμένες φάλαινες.

