Ντάνι Άλβες δίκη: Στο εδώλιο ο ποδοσφαιριστής

Ξεκίνησε χθες στη Βαρκελώνη η δίκη του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ντάνι Άλβες, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο «Independent», ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, που συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 και έκτοτε κρατείται προφυλακισμένος, κατηγορείται για σεξουαλική βία κατά νεαρής γυναίκας στο μπάνιο ενός κλαμπ της Βαρκελώνης, τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο εισαγγελέας κατηγορεί τον ποδοσφαιριστή ότι ανάγκασε τη γυναίκα να κάνει σεξ μαζί του και ότι δεν χρησιμοποίησε προφυλακτικό και ζητά να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης εννέα ετών και να καταβάλει ο Άλβες αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ. Ο Άλβες αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα, την οποία, όπως είπε, δεν γνώριζε. Αργότερα δήλωσε ότι είχε συναινετικό σεξ μαζί της στην τουαλέτα VIP ενός νυχτερινού κέντρου, προσθέτοντας ότι το αρνήθηκε αρχικά για να προστατεύσει το γάμο του.

Ο Άλβες, ντυμένος με μπλε τζιν και λευκό πουκάμισο, καθόταν στην πρώτη σειρά της δικαστικής αίθουσας του επαρχιακού δικαστηρίου της Βαρκελώνης, του υψηλότερου στην επαρχία, καθώς η δίκη του άρχισε τη Δευτέρα. Η μητέρα του, συνοδευόμενη από έναν από τους αδελφούς του, έστειλε φιλιά και έκανε ένα σήμα σε σχήμα καρδιάς με τα χέρια της όταν ο ποδοσφαιριστής, με χειροπέδες και συνοδεία αστυνομικών, μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου.

🚨📸 | First visuals of Dani Alves in his trial after getting arrested for sexual assault a year ago. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/e1EN475qHH

— BarçaTimes (@BarcaTimes) February 5, 2024