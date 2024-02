Η “καυτή” Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανά viral

Η Τζένιφερ Λόπεζ μονοπώλησε το ενδιαφέρον των social media και αυτή τη φορά δεν ευθύνεται ο πολυσυζητημένος γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ή κάποια σέξι εμφάνιση που έκανε. Η σταρ έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου στο «Saturday Night Live» με τους Latto και Redman μέχρι να συμβεί ένα απρόοπτο που αν και δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αναπαρήχθη στα διεθνή μέσα.

Η Λόπεζ έλεγε το νέο της τραγούδι «Can’t Get Enough» και χόρευε μαζί με την ομάδα της στη σκηνή, όταν μια τρέσα από τα εξτένσιον στα μαλλιά της, ξεκόλλησε από το κεφάλι της. Το σκηνικό κατέγραψαν οι κάμερες της εκπομπής. Η JLo χορεύει όταν μια τούφα από τα μαλλιά της, μένει στο ένα της χέρι. Η Λόπεζ προσπαθεί να την ξεφορτωθεί και να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της, όπως και έκανε. Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει γίνει viral στο Διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, μιας και έχει αναδημοσιευτεί από αρκετούς, περισσότερο μέσα από το Twitter.

Jennifer Lopez just danced her hair off. pic.twitter.com/eCLZp7witF

— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) February 4, 2024