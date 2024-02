Ομόφυλα ζευγάρια – Βουλή: Την Τετάρτη η ακρόαση των φορέων για το νομοσχέδιο

Διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με τις τοποθετήσεις τους οι εισηγητές των κομμάτων επιβεβαίωσαν τη διαφαινόμενη ευρύτατη πλειοψηφία επί των προωθούμενων διατάξεων, καθώς, εκτός της ΝΔ, θετικά τοποθετούνται οι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Στον αντίποδα, αρνητική στάση αναμένεται να έχουν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη. Το διήμερο 14-15 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Επικρατείας για την ισότητα στον γάμο.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση η εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, τόνισε πως το νομοσχέδιο υλοποιεί την προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης για μια κοινωνία συμπεριληπτική. «Είναι ένα βήμα μπροστά για την ευημερία και ισότητα, για να μην υπάρχουν αόρατοι και αποκλεισμένοι άνθρωποι και προ πάντων αόρατα και αποκλεισμένα παιδιά. Ο γάμος είναι και συμφωνία μεταξύ ανθρώπων που απορρέουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Η πολιτεία ρυθμίζει αυτές τις σχέσεις ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να συνάψουν πολιτικό γάμο. Η Ελλάδα θα γίνει η 37η χώρα που θα εισαγάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, μόνο με τις άκρως απαραίτητες προσαρμογές στη νομοθεσία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το νομοσχέδιο προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών και δεν επεκτείνει το δικαίωμα της υποβοηθούμενης και παρένθετης μητρότητας, δεν κάνει καμία αναφορά σε γονέα 1 και γονέα 2, καθώς γονιός σημαίνει πατέρας και μητέρα. Υπάρχουν εύλογοι προβληματισμοί ακόμα και εντός του Κοινοβουλίου».

«Είναι μια σημαντική αλλαγή για τη χώρα μας έστω και με καθυστέρηση. Το σημαντικότερο είναι να ανταποκριθούμε ως πολιτεία στα αιτήματα και στους αγώνες των συνανθρώπων μας για ισότητα και να δημιουργήσουμε συνθήκες συμπερίληψης και άρση διακρίσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών», είπε η Έλενα Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας με νόημα πως στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχει αντίθετη άποψη ούτε δημοψηφίσματα.

«Καμία συντήρηση και σκοταδιστική αντίληψη και μεσαίωνας δεν θα μας γυρίσει πίσω. Θα εξασφαλίσουμε ισοτιμία στον γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου. Μετά από χρόνια αδράνειας η ΝΔ μετακινείται στην ψήφιση δικαιωμάτων. Το νομοσχέδιο δεν θα αποτελέσει την κολυμβήθρα Σιλωάμ για τον κ. Μητσοτάκη, δεν θα προσφέρει εξιλέωση για κραυγαλέες παραβιάσεις δικαιωμάτων και συγχωροχάρτι», είπε.

«Τους τελευταίους μήνες επικρατεί αντιπαράθεση στον γάμο ομοφύλων. Οι θέσεις που ακούγονται, οι φόβοι, τα επιχειρήματα και οι ανησυχίες ως ένα σημείο είναι δικαιολογημένες, αλλά από ένα σημείο και μετά υπερβαίνουν τη λογική και δημιουργούν εντάσεις», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για τον διχασμό, μεγάλες. Είναι επιπολαιότητα που τη χαρακτηρίζει να διαμορφώσει το επικοινωνιακό αφήγημα του επικεφαλής της αντί να λύνει προβλήματα και να προτάσσει το συμφέρον της κοινωνίας έναντι του ατομικού του κ. Μητσοτάκη», είπε και σε άλλο σημείο υπογράμμισε: «Ένας γάμος δεν συνεπάγεται δικαίωμα τεκνοθεσίας. Δικαίωμα για τεκνοθεσία έχουν σήμερα όλοι οι ενήλικες άνθρωποι ανεξάρτητα από σεξουαλικό τους προσανατολισμό».

Η Παρασκευή Δάγκα εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο: «Η άρνησή μας στην εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας και τεκνοποίησης. Υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού, δηλαδή η κοινωνική του ανάγκη να έχει δεσμούς με τη μητέρα και τον πατέρα». Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο εμπορευματοποιεί την τεκνοποίηση και δεν συμβάλλει στην εξάλειψη των καταδικαστέων πρακτικών, αλλά τροφοδοτεί την ένταση τέτοιων επιθέσεων.

«Η Ελληνική Λύση λέει βροντερά “όχι” στο νομοσχέδιο! Θέλουμε να το αποσύρετε, θέλουμε τα παιδιά να έχουν πατέρα και μητέρα, και όχι αφύσικα γονέας 1 και γονέας 2. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν γονείς και όχι γονείς νούμερα», είπε ο Παύλος Σαράκης, με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο της Νέας Αριστεράς, που άφησε αιχμές στο ΚΚΕ για τη στάση του, να επισημαίνει: «Μέρα νίκης για τα δικαιώματα. Είμαστε ένα βήμα πριν για αναγνώριση γάμου για όλα τα άτομα και όχι για ομόφυλα ζευγάρια».

Ακόμη, η Ιερά Σύνοδος δεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως αποφάνθηκε σήμερα (5/2) η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Στην επιτροπή διενεργήθηκε σχετικό ψήφισμα και η πλειοψηφία των μελών της καταψήφισε τη συμμετοχή της Ιεράς Συνόδου από την συζήτηση του νομοσχεδίου, καθώς η Ιερά Σύνοδος «δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Δεν πέρασε το αίτημα της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και των Σπαρτιατών

Αίτημα να συμμετάσχει η Ιερά Σύνοδος στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, είχε καταθέσει η Ελληνική Λύση, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες, που όμως μειοψήφησαν. Η Ιερά Σύνοδος, λοιπόν, αλλά και η Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους, δεν θα κληθούν στην ακρόαση φορέων, όπως είχαν αιτηθεί τα εν λόγω κόμματα.

Ολόκληρη η δήλωση του προέδρου της επιτροπής

«Υπάρχει η πρόταση να προσκαλέσουμε την Ιερά Σύνοδο και τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους. Την ορθοδοξία στην Ελλάδα την εκφράζει θεωρώ μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης και οι ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Το Άγιο Όρος είναι μοναστική κοινότητα και όχι Εκκλησία. Σε σχέση με την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία, όλοι έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Μάλιστα χθες το πρωί στις Εκκλησίες της χώρας, κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης Λειτουργίας, διαβάστηκε εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, με την οποία εκφράζεται η αντίθεση της Εκκλησίας στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών καθώς και στο ζήτημα της τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Επίσης, έχει αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές επιστολή από την Ιερά Σύνοδο για τις απόψεις της Εκκλησίας για το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Σε όλους εμάς τους βουλευτές είναι απολύτως γνωστές οι θέσεις της Ιεράς Συνόδου, έχει αποσταλεί και προσωπική επιστολή σε κάθε ένα από εμάς. Προφανώς σεβόμαστε απόλυτα την Εκκλησία και απόλυτα σεβόμαστε το κατοχυρωμένο δικαίωμά της, να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπίζεται τις θέσεις της. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει», δήλωσε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Την Τετάρτη η ακρόαση των φορέων για το νομοσχέδιο

Την προσεχή Τετάρτη καλούνται να πουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, οι φορείς. Οι φορείς που καλούνται είναι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ΝELFA, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions, η Διεθνής Αμνηστία, Rainbow Seniors, Ομάδα Υπερήφανοι Γονείς, Εκπρόσωπος από τη Θεσσαλονίκη Pride, Πολύχρωμο Σχολείο για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, η Orlando LGBT+, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος.