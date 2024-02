Πέταξαν φωτοβολίδα σε διαιτητή: Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε γήπεδο της Αγγλίας όπου οπαδοί χτύπησαν διαιτητή με φωτοβολίδα κοντά στο πρόσωπο, ενώ εισβολέας επιτέθηκε σε άνδρα της ασφάλειας στον αγωνιστικό χώρο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπάρνετ με την Ουιλντστόουν για τη National League της Αγγλίας, λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στον αγώνα της Γουέστ Μπρομ με την Γουλβς που διακόπηκε. Όταν ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι της Ουιλντστόουν στο 100ο λεπτό, εκτοξεύτηκε από τη πλευρά των οπαδών της Μπάρνετ μία φωτοβολίδα, η οποία χτύπησε τον διαιτητή λίγο κάτω από το πρόσωπο. Στη συνέχεια ένας οπαδός των φιλοξενούμενων, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έριξε γροθιές σε μέλος του προσωπικού ασφαλείας του γηπέδου.

The orange flair that hit the ref didn’t come from the @Wealdstone_FC end. Assume that will be in the match report… pic.twitter.com/Mkk6SmTao2

— Stones Goals Live (@StonesGoals) February 3, 2024