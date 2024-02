Τσιπάκι Έλον Μασκ, στον εγκέφαλο: «Σημάδι ελπίδας», λέει ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ

«Σημάδι ελπίδας» για όσους ζουν με παράλυση χαρακτήρισε ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ, Γουίλ, το νέο εμφύτευμα εγκεφάλου, που τοποθέτησε σε άνθρωπο η εταιρεία του Έλον Μασκ, Neuralink. Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Σούπερμαν Κρίστοφερ Ριβ έμεινε παράλυτος μετά από ατύχημα με άλογο. Δέκα χρόνια αργότερα απεβίωσε από άσχετη αιτία. Παρ’ όλα αυτά όσο ζούσε, η οικογένειά του παρακολουθούσε τον ίδιο να αγωνίζεται και να απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Γουίλ, ο οποίος είναι παρουσιαστής στην εκπομπή Good Morning America, εξήγησε την τελευταία ανακοίνωση σχετικά με την τεχνολογία Neuralink του Έλον Μασκ στην πρωινή εκπομπή. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συσκευή αυτή μπορεί να ερμηνεύσει την νευρική δραστηριότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να χειρίζονται έναν υπολογιστή ή ένα smartphone απλά με την σκέψη τους.

DC Studios, Warner Bros. Motion Pictures, HBO, CNN Films and Max will collaborate on the release of buzzy Sundance documentary “Super/Man: The Christopher Reeve Story.” https://t.co/RUAhp51Dtt

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την επιτυχή μεταμόσχευση ασύρματου εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε ασθενή. Σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε: « Ο πρώτος άνθρωπος έλαβε εμφύτευμα από τη Neuralink χθες και αναρρώνει καλά. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πολλά υποσχόμενη ανίχνευση ακίδων νευρώνων».

Αναφερόμενος σε αυτή την καινοτομία, ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ δήλωσε: «Η Neuralink εντάσσεται σε μια μικρή ομάδα εταιρειών που εμφυτεύουν συσκευές σε εγκεφάλους, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική επιτυχία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μακροπρόθεσμα. Αυτή την στιγμή, είναι ένας δείκτης ελπίδας στο επίπονο ταξίδι της προόδου και της ανάρρωσης για τους ανθρώπους που ζουν με παράλυση».

Η συμπαρουσιάστρια Ρόμπιν Ρόμπερτς αναγνώρισε την προσωπική σύνδεση του Γουίλ με αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως η οικογένειά του βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» μιας τέτοιας εμπειρίας. Απαντώντας, ο Γουίλ είπε: «Ζούμε σε έναν κόσμο που ίσως δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όταν ο πατέρας μου τραυματίστηκε πριν από τόσα χρόνια, αλλά είναι σίγουρα σπουδαίο πράγμα να το βλέπουμε». H Δρ. Λι Κρολ, νευρολόγος, είναι ενθουσιασμένη με το νέο αυτό εμφύτευμα της Neuralink και τα οφέλη για τους ασθενείς. Όπως δήλωσε: «Πραγματικά πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μου ως γιατρός, θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνολογία για να βοηθήσω τους ασθενείς μου και ανυπομονώ να έρθει αυτή η μέρα».

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024