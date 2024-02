Tropicana Las Vegas ξενοδοχείο: Τίτλοι τέλους μετά από 67 χρόνια

Τέλος εποχής για ένα εμβληματικό ξενοδοχείο του Λας Βέγκας, αφού το «Tropicana Las Vegas», το οποίο υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του το 1957, θα κλείσει τις πύλες του στις 2 Απριλίου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, στη θέση του θα χτιστεί ένα γήπεδο μπέιζμπολ 30.000 θέσεων για την ομάδα του MLB «Oakland Athletics», που θα κοστίσει 1,5 δισ. δολάρια. Το ξενοδοχείο «πρωταγωνίστησε» στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Diamonds are Forever», ενώ αστέρες όπως ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, ο Λούις Άρμστρονγκ και η Γκλάντις Νάιτ «άφησαν το στίγμα τους» με την παρουσία τους στον χώρο.

Construction of the Tropicana, 1955-1956. pic.twitter.com/DHI3btGpyk

Σύμφωνα με το Travel + Leisure το «Tropicana Las Vegas» είναι ένα από τα τελευταία ξενοδοχεία του φαντασμαγορικού Λας Βέγκας από τη δεκαετία του 1950. Ως ύστατο φόρο τιμής, οι επισκέπτες του, μοιράζονται εμπειρίες στους λογαριασμούς του ξενοδοχείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κάποιοι άλλοι προγραμματίζουν μία επίσκεψη λίγο πριν κλείσουν οι πύλες του. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 59 έως 399 δολάρια. «Χαίρομαι που θα μπορέσω να μείνω εκεί πριν γκρεμιστεί. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου καζίνο στο Λας Βέγκας», σχολίασε ένας χρήστης του Instagram.

Tropicana Las Vegas, a Sin City landmark since 1957, will be demolished to make way for MLB stadium https://t.co/VsoaGMAMNv pic.twitter.com/OsdmLTbegw

— Albuquerque Journal (@ABQJournal) January 31, 2024