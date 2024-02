Σταλόνε για Καρλ Γουέδερς: Ραγίζει καρδιές το αντίο στον «Απόλλο» του «Ρόκι»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ξαφνικού θανάτου του ηθοποιού Καρλ Γουέδερς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Ρόκι», Σιλβέστερ Σταλόνε, αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον συμπρωταγωνιστή του. Ο ξαφνικός θάνατος του «Απόλλο» βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του Χόλιγουντ, με τον Σταλόνε να στέλνει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα μέσω των social media. Ο Σταλόνε, προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, σημειώνοντας πως οφείλει τόσα πολλά για την καριέρα του και την επιτυχία του στον Καρλ Γουέδερς. Ανέφερε πως ο Γουέδερς είχε έναν μαγνητισμό και ενέργεια που τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Ειδικά για το Ρόκι και τις συνέχειες του.

«Σήμερα είναι μια πολύ λυπηρή μέρα για μένα», σημείωσε αρχικά ο διάσημος ηθοποιός και συνέχισε: «Χάσαμε έναν θρύλο. Η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο την ημέρα που γνώρισα τον Καρλ Γουέδερς. Αναπαύσου με δύναμη Απόλλο, συνέχισε να χτυπάς». Αξίζει να σημειωθεί πως το βίντεο με το συγκινητικό «αντίο» του Σιλβέστερ Σταλόνε γυρίστηκε μπροστά από τον διάσημο πίνακα που αναπαριστά το τέλος του Rocky III.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sly Stallone (@officialslystallone)

Το βιογραφικό του Carl Weathers

O Carl Weathers γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1948 στη Νέα Ορλεάνη και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 75 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του στον κινηματογράφο. Εμφανίστηκε σε εννέα επεισόδια της σειράς του Disney+ Star Wars The Mandalorian και δάνεισε τη φωνή του ως Combat Carl στο βραβευμένο με Όσκαρ Toy Story 4, δημιουργώντας τον χαρακτήρα για την τηλεοπτική ειδική εκδοχή του Toy Story of Terror του 2013.

Πρωταγωνίστησε το 1988 στο Action Jackson μετά την εμφάνισή του δίπλα στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Predator του 1987. Έγινε περισσότερο γνωστό, και τον αγάπησε το κοινό, για τον ρόλο του Apollo Creed, του παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών δίπλα στον τεχνίτη μπόξερ Rocky Balboa (Σιλβέστερ Σταλόνε) στο Rocky του 1976. Ο Weathers επανέλαβε τον ρόλο του στο Rocky II (1979) και το Rocky III του 1982, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Clubber Lang (Mr. T). Η τελευταία ταινία του ως Apollo Creed στο franchise ήταν το Rocky IV (1985), όπου σκοτώθηκε στο ρινγκ από τον Ρώσο βαρέων βαρών Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Απόφοιτος του κρατικού πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο ο Weathers ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως Good Times, Kung Fu, S.W.A.T., The Six Million Dollar Man και Cannon. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε επεισόδια των Starsky and Hutch, Barnaby Jones, Switch, The Streets of San Francisco και άλλων δημοφιλών σόου.